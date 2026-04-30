Anticorrupción retira los cargos contra Nacho Vidal por el caso Emperador

La Fiscalía Anticorrupción ha tomado la decisión de retirar todos los cargos que pesaban contra Ignacio Jordá González, popularmente conocido como Nacho Vidal, en el marco del caso Emperador. Hasta este momento, el Ministerio Público solicitaba para él una condena de once años de prisión por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

Según han explicado fuentes de las defensas, el representante del Ministerio Público ha comunicado esta resolución al propio Vidal durante una serie de encuentros celebrados este jueves. Estas reuniones formaban parte de las negociaciones preparatorias que se están llevando a cabo con los distintos abogados en la sede de la Audiencia Nacional, situada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

El testimonio como prueba fundamental

El motivo principal que ha llevado al fiscal a desistir de la acusación radica en el testimonio aportado recientemente por el entorno familiar del procesado. En concreto, la hermana de Vidal ha asegurado ante las autoridades que el intérprete no tenía "ningún tipo de vinculación con la administración y gestión diaria de las sociedades mercantiles" que se encuentran bajo la lupa de los investigadores policiales.

De forma paralela, el principal encausado en esta macrooperación, el ciudadano de origen chino Gao Ping, ha optado por una estrategia de defensa opuesta. El supuesto líder de la trama ha rechazado alcanzar cualquier tipo de pacto o acuerdo de conformidad con la acusación pública que implicase una reducción de su condena a cambio de reconocer los hechos delictivos.

La intención inamovible de Gao Ping es defender su total inocencia durante la celebración de la vista oral. La Fiscalía exige para él cuarenta y tres años y medio de cárcel, considerándolo el cabecilla indiscutible de un entramado delictivo de proporciones internacionales especializado en el fraude fiscal sistemático y en el blanqueo de fondos de procedencia ilícita.

La operación Emperador supuso uno de los mayores golpes asestados contra las redes de criminalidad económica y financiera. La investigación judicial destapó una estructura que supuestamente contaba con la connivencia y participación activa de distintos empresarios, así como de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre los que se incluían agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Entre los múltiples y sofisticados mecanismos empleados por esta red delincuencial para evadir el control de la Hacienda Pública, destacaba el acopio físico de enormes cantidades de efectivo. El dinero negro se centralizaba principalmente en diversas naves industriales ubicadas en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, para posteriormente organizar su envío y ocultación en diferentes paraísos fiscales, burlando así los controles del sistema legal.