El juez retrasa a septiembre el proceso contra Nick Reiner por asesinar a sus padres

Un tribunal de la ciudad californiana de Los Ángeles ha determinado fijar para el próximo 15 de septiembre una nueva audiencia preliminar en el proceso judicial instruido contra Nick Reiner. El procesado está formalmente acusado de acabar con la vida de sus progenitores, el célebre actor y director de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner.

La decisión de aplazar la comparecencia responde a una petición técnica de las partes para continuar con la fase de instrucción y el acopio de pruebas. Durante la sesión celebrada este miércoles, la Fiscalía angelina expuso que todavía se encuentra a la espera de recibir los informes de autopsia definitivos de las víctimas mortales. Además, el Ministerio Público reconoció que aún debe trasladar a los abogados de la defensa un ingente volumen de material probatorio, cifrado en casi dos terabytes de información procesal.

El acusado, de 32 años de edad, estuvo presente en la sala vistiendo el habitual uniforme penitenciario amarillo. A preguntas del magistrado, el presunto homicida se limitó a responder afirmativamente y renunció a su derecho a un proceso judicial rápido, facilitando así que se estableciera la nueva fecha a finales del verano para que sus representantes legales puedan examinar la totalidad de la documentación.

Los cuerpos sin vida del consagrado cineasta, responsable de títulos imprescindibles de la comedia romántica como Cuando Harry encontró a Sally, y de su mujer fueron hallados en su domicilio familiar el 14 de diciembre de 2025. Tras el macabro hallazgo, las autoridades procedieron al arresto de su hijo, que en la actualidad se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado.

La estrategia procesal del detenido ha sufrido diversos contratiempos. El pasado mes de febrero se declaró inocente de los hechos que se le imputan, un paso que llegó semanas después de que la primera vista, prevista originalmente para enero, tuviera que posponerse tras la renuncia de su abogado principal, el reputado penalista Alan Jackson.

Mientras la justicia sigue su curso, el entorno familiar lidia con las secuelas de la tragedia. Jake Reiner, hermano mayor del acusado, ha roto recientemente su silencio a través de un ensayo personal. En el escrito, detalla el profundo impacto anímico que la pérdida ha supuesto tanto para él como para su hermana, Romy. El primogénito recuerda a su padre como un "héroe" y describe a su madre como una figura de apoyo incondicional, omitiendo cualquier mención a la figura de Nick en su tributo.

La futura defensa judicial de Nick Reiner podría articularse en torno a su historial médico y sus problemas de adicción. El procesado, que permanece en prisión provisional sin derecho a fianza, recibió un diagnóstico de esquizofrenia hace varios años. Informaciones cercanas al caso apuntan a que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico severo en el momento en el que se perpetró el doble crimen, un atenuante o eximente que determinará previsiblemente el devenir del juicio penal en los tribunales estadounidenses.