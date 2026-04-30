El polémico salto a la televisión de Julia Janeiro tras exigir por ley ser anónima

Julia Janeiro es el nuevo fichaje estrella de Antena 3. La hija de Jesulín y Campanario competirá en La Caja Amarilla, que acaba de empezar a grabarse. Tendrá de compañeros a Norma Duval, Colate, Tamara Gorro, Ana Guerra, Eduardo Navarrete o a Miguel Lago; es decir, personajes todos ellos sobradamente conocidos que no se caracterizan precisamente por su intimidad.

Hace algo más de un año, cuando su hermano cumplió la mayoría de edad, un juzgado de Arcos de la Frontera decretó que "todo aquello relacionado con Julia Janeiro no acaparará los focos". La sentencia decía que, aunque sus padres son conocidos públicamente, esto no implica que la joven también lo sea; algo que no hay que confundir con una persona que no quiere salir.

Como ha comentado el director de Es la Mañana de Federico, "¿Qué es público? ¿Qué se puede comentar? Después de que una persona ha dicho que no quiere ser pública (y se le ha respetado), de pronto aparece que va a un concurso en el que la van a ver millones de personas. Hay un precedente, el juez lo ha concedido, ¿entonces qué hacemos?".

Isa Pantoja vuelve a sentarse en De Viernes mañana tras varios meses sin pisar las instalaciones de Mediaset debido al contrato que había firmado con TVE. Como dice la web de la cadena, la colaboradora hablará por primera vez sobre cómo está viviendo el acercamiento de su madre y su hermano, desmentirá las palabras del DJ sobre sus intentos de retomar el contacto y explicará los motivos por los que se siente desplazada.

Isabel Pantoja estaba recibiendo a sus fans peruanos cuando de repente se ha quedado mirando a una de ellas. "¡Cuánto te pareces a mi hija, cuánto te pareces a mi niña!", le ha espetado a la joven, con la que después se ha hecho una foto. Se da la circunstancia de que lleva tanto tiempo sin ver en persona a "su niña" que prácticamente podría haberse olvidado de sus rasgos. De hecho, ni siquiera conoce a Cairo, el segundo hijo de Chabelita.

Con motivo de la celebración de los 15 años de su boda, Kate Middleton y Guillermo han compartido una imagen con sus tres hijos y sus dos perros tomada durante sus vacaciones de Pascua en Cornualles, que han publicado en su cuenta oficial de Instagram. Mientras, la reina Camila se ha reunido en Nueva York con Sarah Jessica Parker y Anna Wintour.