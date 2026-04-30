Isabel Pantoja se emociona en Perú ante una seguidora: "¡Te pareces a mi hija!"

El regreso a los escenarios de Isabel Pantoja en el continente americano ha estado marcado por una mezcla de luces y sombras. La tonadillera eligió Lima, la capital de Perú, para dar el pistoletazo de salida a su nueva gira por Sudamérica. Sin embargo, su esperada reaparición no ha estado exenta de críticas debido a evidentes problemas de sonido durante el recital, así como a los comentarios suscitados por un maquillaje inusualmente marcado. Esta nueva imagen responde a la ausencia de Alberto Dugarte, quien fuera su estilista de confianza durante los últimos años y que no la ha acompañado en esta travesía profesional. Pese a estos inconvenientes técnicos y estéticos, el inicio de su gira sudamericana ha acaparado los titulares por un suceso ajeno a lo estrictamente musical.

Una vez concluido el espectáculo, la artista andaluza quiso agradecer el respaldo de su público y dedicó varios minutos a saludar y fotografiarse con los admiradores que la aguardaban. Fue en ese clima de cercanía donde se produjo un episodio tan emotivo como sorprendente. Mientras interactuaba con los asistentes, la intérprete fijó su atención en una seguidora peruana que, a sus ojos, guardaba una gran similitud física con su hija pequeña.

Visiblemente impactada por el supuesto parecido, la cantante no dudó en acercarse reiteradamente a la joven para expresarle su asombro. Sin dejar de mirarla fijamente, Isabel Pantoja exclamó en voz alta: "¡Ay, te pareces a mi hija!". La emoción de la tonadillera fue en aumento, hasta el punto de mirar directamente a la cámara que inmortalizaba la escena y añadir visiblemente conmovida: "¡Ay que se parece a mi niña... Guau". Cabe destacar que, según los presentes y las imágenes difundidas, la admiradora no guarda una similitud evidente con Isa Pantoja, lo que otorga mayor significado a la reacción espontánea de la artista en medio de su prolongada crisis familiar.

Este arranque de nostalgia resulta especialmente llamativo si se analiza la profunda ruptura que atraviesa la familia. En la actualidad, la matriarca del clan no mantiene ningún tipo de contacto con su hija. El distanciamiento se ha ido agravando con el paso de los meses debido a una serie de desplantes continuados. La cantante declinó asistir a la boda de la joven con Asraf Beno, tampoco se interesó por su estado de salud cuando tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia por una apendicitis y, de manera aún más dolorosa para su entorno, ni siquiera ha intentado conocer a su nieto Cairo, que nacerá en junio de 2025.

Mientras tanto, el panorama es diametralmente opuesto con su primogénito. Tras años de enfrentamientos públicos y reproches mediáticos, la cantante ha protagonizado una inesperada reconciliación con Kiko Rivera. Sin embargo, este acercamiento pacificador no se ha hecho extensivo a la benjamina de la familia. El episodio vivido en la capital limeña demuestra que, a pesar del silencio sepulcral que impera entre ambas, el recuerdo de su hija sigue estando muy presente en la vida de la veterana intérprete durante su andadura internacional.