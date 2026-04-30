Muere en trágicas circunstancias la hija de Peter Falk, el actor que interpretó al detective Colombo

Jacqueline Falk, hija del reconocido actor Peter Falk, célebre por interpretar al teniente Colombo en televisión, ha sido encontrada sin vida en su casa de Los Ángeles, tal y como desveló la revista People. Según la oficina del médico forense del condado, la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento, y el caso continúa bajo investigación. Por el momento, no ha trascendido si dejó alguna nota.

Jacqueline, de 60 años, era una de las dos hijas adoptadas por el actor y su primera esposa, Alyce Mayo. A diferencia de su hermana Catherine, que sí tuvo una presencia pública más activa, especialmente tras la enfermedad de su padre, Jacqueline mantuvo siempre un perfil muy discreto y alejado de los focos.

🕊️ "Columbo" legend Peter Falk's daughter dies by suicide at 60. https://t.co/BTitpuAK2O pic.twitter.com/m21zjglyxU — TMZ (@TMZ) April 29, 2026

Catherine Falk, por su parte, se implicó en la defensa de los derechos de las familias tras los problemas vividos durante los últimos años de vida del actor. En ese contexto impulsó la conocida como 'Ley Peter Falk', destinada a garantizar el derecho de visita y comunicación de los hijos adultos cuando sus progenitores se encuentran incapacitados.

Según la organización vinculada a Catherine, ambas hermanas habrían conocido la muerte de su padre a través de los medios y su abogado, y no fueron informadas directamente de su entierro.

Tras conocerse la muerte de Jacqueline, algunos medios estadounidenses han señalado posibles problemas de salud mental, aunque su vida personal se mantuvo siempre en la más estricta privacidad. Su progresivo aislamiento, especialmente tras la muerte de su padre y los conflictos familiares, pudo contribuir a un duelo prolongado y silencioso.

Peter Falk murió en 2011 a los 83 años, tras sufrir demencia y alzheimer. Falk ganó cuatro Emmys por su interpretación del detective Colombo y recibió sendas candidaturas a los oscar en 1961 y 1962 por su papel secundario en las películas Un gángster para un milagro y El sindicato del crimen.