El lado más tierno de Fernando Alonso tras ser padre: cambia pañales en "tiempo récord"

Fernando Alonso atraviesa uno de los momentos más trascendentales de su vida personal tras el nacimiento de su primer hijo junto a la periodista deportiva Melissa Jiménez. A sus 44 años, el piloto asturiano ha visto cumplido su deseo de ser padre en una etapa de madurez, tanto personal como profesional. La pareja, que inició su relación en el año 2023, ha mantenido un perfil caracterizado por la discreción y la solidez, forjando su vínculo entre los continuos viajes, los circuitos y el exigente ambiente del paddock de la Fórmula 1.

El alumbramiento se produjo el pasado 25 de marzo en Mónaco, lugar donde ambos han establecido su residencia habitual. Se trata del primer hijo para el bicampeón del mundo, mientras que para Jiménez supone su cuarto vástago, tras los tres nacidos de su anterior matrimonio con el futbolista Marc Bartra. La confirmación de este acontecimiento familiar llegó de manera velada al ámbito deportivo, cuando la escudería británica Aston Martin emitió un comunicado informando de que su piloto retrasaría su llegada a Japón por motivos estrictamente familiares. Apenas 48 horas después del parto, el español se presentó en el circuito de Suzuka para retomar sus obligaciones.

Alejado de la habitual frialdad de las declaraciones centradas en la competición, el ovetense ha ofrecido una visión inusualmente cercana sobre su proceso de adaptación a la paternidad. Según ha relatado en sus primeras intervenciones públicas, se encuentra asimilando con celeridad las rutinas diarias. De hecho, ha bromeado asegurando que ya completa el cambio de pañales en "tiempo récord", tratando de no superar la barrera de los 30 segundos, si bien admite dudas ocasionales sobre el resultado final. Asimismo, ha reconocido enfrentarse a inevitables "momentos de estrés" durante las madrugadas, aunque subraya que se siente profundamente respaldado. "Es un momento súper feliz, muy especial", detalló el deportista respecto a esta fase.

En este sentido, el bicampeón mundial ha querido poner en valor la figura de su pareja como pilar fundamental en este aprendizaje continuo. Ha calificado a la periodista como "una madre increíble" que asume el liderazgo a la hora de guiarle y enseñarle las labores del cuidado del bebé. Esta dinámica les ha permitido conformar "un gran equipo en casa", una colaboración que, según sus propias palabras, ha fortalecido de forma notable la complicidad entre ambos frente a los desafíos que plantea un recién nacido.

A pesar de la importante alteración de sus rutinas y del agotamiento lógico derivado de las primeras jornadas de crianza, Alonso no ha mermado su nivel de exigencia en las pistas. El piloto reconoció haber vivido los instantes previos al nacimiento con "algo de estrés y preocupación", aguardando que el proceso concluyera con éxito. Una vez confirmada la perfecta salud de la madre y del recién nacido, el español retomó de inmediato su preparación para compaginar su agenda en la máxima categoría del automovilismo, pasando de la quietud de su hogar monegasco a la tensión competitiva de la parrilla de salida en el país nipón.