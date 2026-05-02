Almeida y Teresa Urquijo, tarde de tenis, besos y complicidad en la Caja Mágica

El torneo de tenis por excelencia de la capital española vuelve a reunir a las personalidades más destacadas del ámbito social, político y cultural en las gradas de la Caja Mágica, que ha consolidado el torneo no solo como un referente internacional del tenis, sino también como un gran acontecimiento social respaldado año tras año por el Ayuntamiento de Madrid.

En esta recta final de la competición, uno de los asistentes que ha acaparado las miradas ha sido el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, quien ha acudido acompañado de su esposa, Teresa Urquijo, para disfrutar de una de las grandes aficiones que ambos comparten: el deporte.

El matrimonio ha reaparecido en público en el Mutua Madrid Open con una actitud relajada y natural, durante la semifinal entre Sinner y Fils, con la presencia de conocidos en las gradas como Iker Casillas, Marta Hazas, Thibaut Courtois y su mujer Mishel Gerzig o Mar Flores.

A pesar de la discreción de la que ambos suelen hacer gala en su día a día, la química entre ellos es más que evidente. Durante el desarrollo del partido, las muestras de complicidad fueron constantes. En un deporte donde el silencio debe reinar durante los puntos en juego, las miradas y los pequeños gestos se convirtieron en el principal reflejo de su sintonía personal, dejando claro que se encuentran en un momento inmejorable de su relación.

El punto culminante de esta cercanía se produjo durante uno de los descansos del encuentro. En ese instante, Teresa Urquijo no dudó en protagonizar un tierno momento al dar un cariñoso beso en la mejilla a su marido. La escena tuvo lugar mientras conversaban animadamente con sus compañeros de grada, entre los que se encontraba Juan Urquijo, que había ejercido de acompañante de su hermana en el recinto hasta la posterior llegada del alcalde, donde compartieron palco con Garbiñe Muguruza.