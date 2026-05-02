Isa Pantoja, sobre una posible reconciliación con su madre, Isabel Pantoja: "Necesito que me pida perdón"

Isa Pantoja se ha sentado en '¡De Viernes!' en la que ha sido su primera entrevista tras la reconciliación entre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera.

Sobre los conflictos que ha habido entre ella y su madre, Isa ha contado que todo viene a raíz de una pareja que no le gustó a la tonadillera y que los problemas que su madre tiene con ella son muy diferentes a los que tiene con Kiko. "Mi conflicto, realmente, públicamente que se haya sabido, es una pareja que no le ha gustado, mi forma de vivir que a lo mejor no compartía, tampoco era nada fuera de lo común. Sin embargo, con mi hermano, bueno, han sido temas en donde la ha criticado como madre, como abuela, en temas de herencia al lado de mi tío Agustín, ha dudado de su paternidad, o sea, ha habido barbaridades. Entonces no tiene nada que ver".

Sobre la última vez que habló con su madre, ha confesado que fue cuando a su hermano, Kiko Rivera, le dio un ictus. "Creo que una de las últimas conversaciones que tenemos es cuando a mi hermano le da el ictus, está hospitalizado, entonces es ella quien me va informando un poco de la situación, de cómo se encuentra y eso. Estamos en contacto, entonces, más o menos por ese año yo creo que pierdo ya la comunicación con ella".

Cuando le han preguntado qué necesita ella para una reconciliación con su madre, ha comentado que "necesitaría hablar las cosas. No puedo hacer como si no me hiciera nada. Y, por supuesto, tendría que haber un perdón, porque yo sí necesito un perdón de ella. Necesito que me pida perdón".

En cuanto al porqué no ha contestado a Kiko Rivera, Isa ha comentado: "Me escribió una vez, que fue un día antes de hacer la entrevista donde él reconocía todo lo que me había hecho y tal, y yo no le he respondido porque además me enteré de que iba a hacer una entrevista. Entonces, la verdad es que no le voy a contestar. Quiero ver qué pasa y no ha vuelto a escribir". "Entonces revisé el WhatsApp y dije que está mintiendo porque tiene que decir que me ha escrito más veces y por eso yo no me fío. Por eso desconfío mucho de todas las cosas que dice y prefiero verlo en el tiempo. No lo voy a hacer porque está claro que él hoy dice una cosa y mañana otra".

Cuando le han preguntado sobre la relación de Isabel Pantoja con sus nietos, a Isa le ha dolido que su madre haya hablado con las hijas de Kiko y no sepa nada de los suyos. "Me da pánico que desaparezca, que no tenga relación con mis hijos, no quiero causar ese daño psicológico a mi hijo Alberto. No quiero que él me diga cosas que yo he hecho y luego al final me pasaban factura. Pero no puedo evitar sentir esa rabia o ese dolor de ver esas comparaciones. Entonces me alegro mucho por mis sobrinas. Sin embargo, pienso como Irene. Si tiene relación en un futuro con mis hijos, sea de verdad, no sea para desaparecer en cualquier momento". "Mi hijo está realmente al margen, intento que no sepa nada. Pero a veces tiene una edad en la que sabe que hay familiares que no están. Y no es que los eche en falta, pero cuando sea mayor, pues obviamente habrá que explicarle las cosas. Porque él sí tiene recuerdos. Decía además que era su ojito derecho. Es que mi hijo, cuando íbamos a Cantora, ha dormido con mi madre. Se ha quedado con ella muchas veces. Sé que además tenía una relación muy buena, con mucho cariño. Y me duele porque veo que eso no va a ser. Además, cuando no ha pasado nada realmente, porque entre mi madre y yo realmente no ha pasado nada. Entonces me duele. Desde luego, si ella se pusiera en contacto conmigo, primero hablaría conmigo. Y luego cuando yo vea que eso es estable, hablaría con mi hijo".

El dolor por su hijo pequeño, Cairo, y por no haber estado a su lado en momentos importantes

"Me duele que no conozca a Cairo, pero más me duele quizás que no haya estado conmigo en los momentos del embarazo, en el nacimiento de mi hijo, en mi boda, en momentos de mi hijo mayor. En todos esos, le he echado de menos. Bueno, ni siquiera un mensaje cuando nació. Y muchas veces me llegan cosas por terceros, pero esta vez, nada, directamente".

Sobre la reconciliación de su madre y su hermano: cree que puede haber exclusiva

"Me sorprendería muchísimo, porque además mi madre no ha hecho públicamente ninguna exclusiva, ninguna entrevista, ningún programa y hablando además sobre su vida personal durante sus últimos años, después de todo lo que ha pasado. Pero bueno, también te digo que con mi hermano sí ha hecho reportajes, y por reportajes, cuando iba a tener su primer hijo con Jessica, ahí estuvo ella. Cuando se casó, ahí estuvo ella. En el bautismo de las niñas, ahí estuvo ella. O sea, para él, ella siempre está. Así que me sorprendería, pero por otra parte me seguiría dando la razón".

El importante papel que María del Monte ha jugado en la vida de Isa Pantoja

"Nos da confianza, nos da amor, nos da seguridad. Con María no hay misterio ni nada, directamente si la quiero ver cojo el coche y voy, si la quiero llamar, la llamo... Hay una relación totalmente normal", ha confesado, queriendo poner en valor lo mucho que se ha volcado con ella y con sus dos hijos: "Para mí, María del Monte, que yo la llamo la nana, ha sido una persona muy importante, y hoy en día lo está siendo, y quiero que lo sea también para mis hijos. Quiero cuidar esa relación muchísimo para que no se fracture ni nadie la rompa", ha concluido.