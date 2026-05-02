Makoke denuncia amenazas tras hablar de Kiko Matamoros: "No puedo estar siempre callada"

Después del scoop de la semana pasada, Makoke se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para hablar de su conflicto con Kiko Matamoros y la complicada relación con él.

Una entrevista en la que ha abordado las consecuencias de su adelanto la semana pasada, donde la colaboradora de televisión ha comentado que le han mandado mensajes amenazantes: "Me han mandado algunos WhatsApp desconocidos, en tono amenazante, de que te vas a enterar y tal". Ha reconocido, además, que no quería permanecer más tiempo callada. "No puedo estar siempre callada. Llega un momento en mi vida que quiero poner fin. He tenido un juicio hace 15 días en el que tenía que poner fin. He estado 20 años callada, aquí se han hablado muchas horas en esta cadena de mí, se han dicho muchísimas mentiras y siempre he callado".

Sobre qué piensan sus hijos de la entrevista en televisión: Anita no está de acuerdo

Makoke ha explicado cómo han vivido sus hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, el hecho de que haya decidido hablar abiertamente en televisión, detallando cuál ha sido su reacción. "Evidentemente mi hijo me ha dado su beneplácito. No es su padre. Y aparte que él lo ha vivido. Y lo ha vivido además de más mayor. Mi hija no. Pero yo respeto a mi hija, por supuesto, que no le gusta esto. Mi hija luego tiene que ponerse en un photocall. Y yo respeto absolutamente la decisión de mi hija. La quiero por encima de todo. No, mi hija no me dice ni que no, ni que sí. Mi hija ni me aplaude, ni me apoya y me dice que no está de acuerdo en que me siente aquí esta noche. No está de acuerdo. Pero eso no quiere decir que nos peleemos. Nosotras nos respetamos. Ella respeta mi decisión y yo respeto la suya". Asimismo, bromeó sobre el cambio de apellido de su hija en redes sociales: "A ver, el apellido Matamoros es muy agresivo. ¿Qué quieres que te diga? Entonces mi apellido es un apellido nórdico y le gusta más".

Si creía en lo que decía Marián Flores, exmujer de Kiko

"En ese momento, sobre todo cuando estás enamorada, te crees a ciegas todo lo que te digan. Entonces creía lo que me contaba Kiko, que tachaba a su ex de muchas cosas malas, que le estaba haciendo la vida imposible y él se hacía como una víctima, como siempre, como ahora sigue haciéndolo conmigo". Reconoció también empatizar con la exmujer de Kiko, Marián Flores, "creo que cuando la escucho hablando, pues de alguna manera he podido empatizar con ella y todo mi respeto".

Sobre si Kiko pasaba dinero a sus hijos

"A mí me decía que a ella no se lo daba, que se lo daba a sus hijos en efectivo. Evidentemente eso es lo que él me contaba. Pero es que yo luego con el paso del tiempo me di cuenta de que esta persona no cuenta ninguna verdad. Y lo peor de todo, con respecto a mí, es que se me tachaba a mí. A mí se me vio como la culpable. Por estar a su lado, al final eres siempre la culpable". La colaboradora comentó que entendía que Laura y Diego Matamoros la odiaran: "entiendo que ellos, en un principio, yo era la mujer por la que su padre había dejado a su madre. Entiendo que ellos me odiaran. Esa es una situación muy complicada".

Sobre las denuncias de su futuro marido, Gonzalo

Makoke y Gonzalo

"Vivo con mi pareja actual y no reconozco a esa persona. Esto está pendiente de juicio. Creo en su inocencia. Apoyo y abogo por esta inocencia. He visto unos mensajes que están sacados de contexto. Y he visto mensajes recíprocos. Entonces yo estoy hablando de mi verdad. Y esa es mi verdad. Mi verdad ahora con mi pareja es esto. Que no reconozco a esa persona. Y jamás apoyaré ningún tipo de violencia hacia ninguna persona. Creo que no va a salir condenado por maltrato. Y confío plenamente".