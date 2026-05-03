Cumbre de VIPS en la Caja Mágica: de Almeida y Teresa Urquijo a Jaime de Marichalar

La final del torneo de tenis Mutua Madrid Open de España se ha convertido, una vez más, en el epicentro de la vida social. A pesar de coincidir con la celebración del Día de la Madre, nadie ha querido perderse la conclusión del certamen en directo. El encuentro entre el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev merecía tener un asiento reservado en la pista central de la Caja Mágica, recinto que durante estas dos semanas ha albergado a lo más granado de la sociedad española.

En su papel institucional y organizativo, el director del torneo, Feliciano López, ha seguido con atención el partido desde la grada. Junto a él se encontraba su esposa, la modelo Sandra Gago, quien ha ejercido de anfitriona impecable, charlando animadamente y atendiendo a los numerosos invitados que se dieron cita en los exclusivos palcos, al igual que la co-directora del torneo, Garbiñe Muguruza y su marido, Arthur Borges.

Entre las personalidades más destacadas de la jornada dominical se encontraba el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que no ha faltado a esta última jornada acompañado de su mujer, Teresa Urquijo, que han estado acompañados de Juan Urquijo, y de sus padres, Lucas Urquijo y Beatriz Moreno.

La final del Masters de Madrid ha sido también el escenario elegido para la reaparición pública de los marqueses de Cubas Álvaro Falcó e Isabelle Junot, que acaban de ampliar la familia con el nacimiento de su segunda hija, una niña a la que han llamado Simona. Muy cerca de ellos se encontraba la prima de Álvaro, Xandra Falcó y Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta.

Más allá de las parejas, las gradas han estado repletas de otros rostros muy conocidos del panorama nacional que han aportado aún más brillo al evento. Las cámaras del estadio han captado la presencia de figuras como Jaime de Marichalar, invitado al palco de Rolex, con Esteban Rabat.

La lista de celebridades se ha completado con nombres como el jugador del Atlético de Madrid Robin Le Normand junto a su novia la influencer Cassandra Cano, Susana Uribarri, el empresario Emilio Álvarez en compañía de las hijas que tuvo con Paloma Segrelles, Tiziana y Paloma; la pareja de actores formada por Anna Castillo y Álvaro Mel, la actriz Najwa Nimri con su pareja José Mendes Vieira, o el presentador Arturo Valls reafirmando que la final de este torneo trasciende lo puramente deportivo para erigirse como un evento social ineludible.