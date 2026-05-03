Leo Harlem, a un paso de la jubilación, descansará a partir del próximo año, pero no habla de retirada

Leonardo González Feliz no les dirá nada con esa identidad, pero sí con su sobrenombre artístico, Leo Harlem, quien lleva unos años como destacado humorista, primero contando chistes y ocurrencias y finalmente como protagonista de películas cómicas, o como antagonista de algunas otras de Torrente y sus secuelas. Está de moda, en una palabra, entre los humoristas que hoy más se cotizan.

Pero, ¡ay!, Leonardo ha anunciado recientemente que el 31 de diciembre próximo "cerrará la tienda"; dejará de actuar. Eso suena a retirada, pero el cómico, de sesenta y dos "tacos", no quiere tampoco dejar los escenarios. Será un alto en el camino, para "tumbarse a la bartola" un tiempo, disfrutar de la vida ociosa, después de más de veinte años "currando" en el mundo del espectáculo, al que llegó de manera informal.

Este Leonardo González, que tantas simpatías concita nada más aparecer en programas como El Hormiguero, sonriendo y contando historias comunes y puntos de vista sobre la vida cotidiana, no necesita guiones para despertar la risa. Es gracioso sin forzar cada frase. Produce en seguida empatía con el público. Y eso es algo que sólo poseen los elegidos para hacer la vida más agradable a los demás.

No pensó nunca, de joven, ser artista. Sus orígenes se hallan en el pueblo leonés de Matarrosa del Sil, villa minera. Trabajó diez años en una panadería que regentaba su padre, pero al independizarse lo hizo como camarero en un bar de Valladolid que se llamaba Harlem. Pronunciar ese nombre nos lleva inmediatamente al peligroso barrio neoyorquino, habitado antaño por mafias, residencia de muchos negros, que en el cine ha sido retratado bien como refugio de alcohólicos o con míticas salas de fiesta que programaban sesiones de jazz.

En aquel Harlem vallisoletano Leonardo atendía a la clientela con familiaridad, contando chistes mientras servía consumiciones. Más de uno lo empujó a ir a televisión para desgranar esa vis cómica tan espontánea ante las cámaras. Se entrenó primero en el propio bar, fuera de la barra, contando sus historias entre las carcajadas del personal. Y ya convencido de que podría ganarse la vida con ese cometido, saltó a Madrid cuando había cumplido cuarenta años.

No era una edad, evidentemente, para correrse aventuras sin que nadie supiera nada de su facilidad para improvisar motivos humorísticos. La televisión fue afianzándolo hasta que destacando poco a poco como monologuista en un programa conocido como Mentes Peligrosas, llamó la atención de Santiago Segura, quien lo adentró en el mundo cinematográfico, al tiempo que iban contratándolo en actuaciones por toda España, muy bien remuneradas.

Así le ha ido la vida hasta el presente, cuando dando un vistazo a su carrera, declara cuanto sigue: "Veinte años haciendo reír a la gente agotan al más pintado. Quiero en adelante cuidar mi salud y disfrutar de mi vida privada, por eso me despediré a finales de este 2026 con mi espectáculo ¡Hasta luego, Leo!".

Empresarios y admiradores se han sorprendido de la medida que ha tomado este cómico castellano en pleno éxito. Y Leo Harlem ya tiene pensado lo que tramará cuando ya haya disfrutado de unas largas vacaciones. Su proyecto lleva la leyenda de Leo Talks vinculado a Movistar+, pero se guarda sus contenidos, de momento como también cuándo lo pondrá en marcha.

Leo Harlem piensa mucho su futuro. Estaba pendiente últimamente de llegar a la cotización precisa en la Seguridad Social para jubilarse. No le asusta alcanzar ese momento y quedarse en casa sin hacer nada, mirando a las musarañas. Porque tiene conocimientos para el dibujo y la pintura, a los que viene dedicándose desde hace tiempo.

Es hombre tranquilo, que trata de evitar complicaciones y vive un poco "a la antigua" sin tener necesidad de comprarse un coche último modelo para dar envidia en la profesión y entre sus amistades. Sacarse el carné de conducir no entra en sus planes. Y cuando el argumento de alguna de sus películas le obliga a rodar alguna secuencia manejando un volante, recurre a Rafa, como su doble de acción. No es tampoco de esos que a todas horas los ves con un teléfono móvil sin levantar la cabeza. Compró un aparato hace ya tiempo, y con esa antigualla sigue.

Una de sus características más consistentes es la de no hablar jamás de su vida privada. No hay periodista que no lo haya intentado, recibiendo como respuesta o bien el silencio, o aquello de Pasapalabra. Bien que nos ha costado conocer que lleva treinta años con su pareja. Se llama Nuria. Nada más sabemos de su identidad. Solo que Leo y ella, si van a una gala y han de atravesar una alfombra roja, cada uno lo hace por su cuenta. Digamos que ella esconde su presencia a la curiosidad pública. Leo pasa así por la vida como soltero, o es lo que parece. No tiene hijos, que se sepa. Nuria lo quiere y admira pero prefiere acudir a algún evento donde premian a Leo y ella ocupa un lugar en la sala sin ser reconocida.