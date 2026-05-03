Rosana reaparece después de seis años descansando, sin pareja, desde su ruptura con Toñi Moreno

¿Qué pudo ocurrirle a la cantante canaria para retirarse temporalmente durante los últimos años? Ha reaparecido hace pocas semanas mostrando su último disco, un documental sobre su vida, y un proyecto cultural. En definitiva, aunque durante ese tiempo ausente de los escenarios nada sabíamos de ella, no ha estado del todo inactiva.

No es frecuente que un artista, con una carrera como la de Rosana bastante estable, se tome unas vacaciones por cansancio, porque está desilusionada, tal vez porque su creatividad haya decrecido… Esas desapariciones dejan un vacío que no es fácil llenar cuando vuelven.

No ha sido muy explícita durante esos años, ni tampoco ahora, para confesar lo que haya podido ocurrirle. Solo hemos sabido de ella esto: "Dejé de actuar, sin que significara una retirada, como un descanso para definir el rumbo de mi carrera. Espacio de tiempo en el que murió uno de mis hermanos, Gerardo, en 2021, de cáncer de pulmón, dejando una huella en mí. Y eso me afectó, hasta el punto de que cambiara mi melena rizada, me la rapé. A mi hermano muerto le dediqué una canción, La vida es bonita."

El caso es que en estos tiempos donde es corriente comunicarse con los demás a través de los móviles, enviando mensajes a través de Instagram u otras redes sociales, no nos consta que Rosana recurriera a ellos, y si lo hizo, no nos enteramos. Felizmente para quienes la admiran, ha vuelto para anunciar un trabajo en el que lleva tiempo trabajando. Se llama Omow, que no es un disco en sí, sino un proyecto que ha venido madurando en esos últimos seis años, donde figuran sus canciones, pero también sus pensamientos, la extensión – dice ella – de su compromiso con el ser humano. Quiere contribuir a un mundo mejor con sus ideas a través de un mensaje de esperanza. Le preocupan asuntos complicados, desde la soledad al suicidio de los jóvenes. Dentro de ese programa pretende darle difusión con su presencia en los medios de comunicación y en los escenarios no sólo cantando, insiste, sino hablando cara a cara a su público.

El talismán le dio suerte

Lo que se recuerda de ella son canciones como El talismán, que le abrió las puertas de las emisoras de radio y las cadenas de televisión. Junto también A fuego lento, Sin miedo o Si tú no estás. Con una voz limpia, suave, agradable, romántica, nada vulgar, haciéndonos también pensar, Rosana Arbelo Gopar vino a ocupar, sin parecerse a otras, un sitio destacado en el pop nacional, el pop latino, el pop folk, el pop rock.

Treinta años lleva de carrera. Quince álbumes editados. Cincuenta países visitados para dar a conocer sus canciones. Quizás pensó que ya no la tenían en cuenta como cuando empezó. Se autodefine como "popular pero desconocida".

Puede que su confesada timidez le haya impedido ser más abierta, comunicativa. No sé si será verdad pero no es amiga de firmar autógrafos. ¿Cómo puede entenderse que no acceda a un gesto corriente entre los artistas? Declaraba que siendo ya conocida le descolocaba que se cruzara con gente que la reconociera por la calle. Y es que recordaba que ya siendo niña disfrutaba de su mundo interior. Solitaria.

La última de una familia de once hermanos naturales de Arrecife, Lanzarote, que vino al mundo hace sesenta y dos años, once después del menor de todos ellos. Tenía sólo ocho años cuando compuso su primera canción, aprovechando que con cinco su padre le había regalado una guitarra y con ella fue aprendiendo poco a poco a pulsar sus cuerdas. Y ya veinteañera, llegó a Madrid para estudiar precisamente ese instrumento y armonía.

Como siempre se ha preocupado por el contenido de sus letras no vaciló en cursar un máster de Letras y Lingüística en la Universidad Complutense de Madrid. "Pero yo no hice nunca música para ser famosa".

Todos esos conocimientos como otros nacidos de la sensibilidad que se extrae de sus canciones le sirvieron para ganarse con su precioso acento canario la oportunidad de estrenar su primer disco, un álbum titulado Lunas rotas, que contenía junto a otros temas de interés el que le sirvió para darse a conocer en toda la península, entendiendo que en las siete islas de su querida tierra ya su voz era muy familiar: El talismán. Gustaba escucharlo tranquilamente, o accediendo a bailarlo en la pista de una discoteca a ritmo de salsa.

Quentin Tarantino incluyó dos canciones en una de sus películas

Ella misma había decidido interpretar sus propias composiciones para marcar un estilo. Al principio, quizás porque no se atrevía – la maldita timidez ya confesada – y en vez de estrenar sus baladas y otras más rítmicas, con sabor a rumba caribeña, prefirió ceder algunas de ellas a otros colegas. Por ejemplo, Azúcar Moreno grabó Ladrón de amores, original de la artista canaria. Y en 1994 Esmeralda Grao estrenó de Rosana Fuego y miel, que ganó el Festival de Benidorm.

Ese periodo de ser sólo autora pero no intérprete lo superó como decíamos a partir de 1996. Y con el álbum que supuso su bautismo discográfico entró en la lista de superventas, con un millón de copias en España y varios cientos de miles en el extranjero, alrededor de treinta países.

Hay un dato en su biografía que me parece pasó inadvertido para el público e incluso la prensa musical. Y es que el célebre realizador cinematográfico Quentin Tarantino eligió dos piezas compuestas por Rosana para la banda sonora de su película Curdled: Lunas rotas y El talismán, dos de sus más conocidas creaciones. Suponemos que percibió una buena cifra en derechos de autor.

Un amor televisivo

Corría el año 2003 cuando animada por su amor a la escritura dio a la imprenta su libro de canciones y poemas Material sensible. No hará falta explicar la diferencia, digamos por su técnica, de lo que son unos versos para recitar y otros para ser musicados. Teniendo en cuenta el número reducido de libros de poesía que se venden, los veinticinco mil que las librerías despacharon del mencionado puede considerarse un éxito de la cantautora lanzaroteña.

No es en su vida normal una mujer pendiente sólo de su música y sus lecturas: le gusta el deporte, que practica en las modalidades de natación, tenis, squash y surf.

En cuanto a su biografía sentimental nada se sabía de sus andanzas en ese terreno. Disfrutando de su notoriedad, los periodistas se interesaban por su intimidad y la respuesta de Rosana siempre la misma: el silencio. Un día, en plena promoción de alguno de sus discos, viajó a Sevilla para ser entrevistada en Canal Sur por Toñi Moreno. Diálogo ameno y miradas cómplices de la presentadora fijando sus ojos en los de la cantante. De aquel encuentro en el Aljarafe sevillano nació la pasión entre ambas, entendiendo que sus caracteres no son iguales: Toñi, decíamos extrovertida en tanto Rosana, tímida hasta los pies.

Las distancias físicas entre las dos espaciaron sus encuentros y dos años después del estallido de su complicado amor, Rosana cortó por lo sano. Y desde entonces no se le ha conocido ninguna otra relación. Y si la ha habido o existe, no lo sabemos.

Entrevistada muy recientemente en la Televisión Canaria por José Toledo en su programa Entre nosotras, Rosana manifestó, entre otras cuestiones, estos pensamientos sentimentales: "El amor significa que no existe lo imposible. Del desamor no hablo nunca. Para mí, no existe. Si se acaba el amor, hay otros en el mundo".

Semanas atrás se ha estrenado en varias cadenas de televisión su documental Mejor vivir sin miedo, donde Rosana pasa revista a su carrera musical, con pinceladas personales para que sus seguidores perciban sus pensamientos y el mundo en el que transcurre su existencia.