Cameron Díaz se convierte en madre de su tercer hijo a los 53 años por sorpresa

La familia formada por Cameron Díaz (53 años) y el guitarrista de Good Charlotte, Benji Madden (47 años), continúa creciendo de forma inesperada. A través de un mensaje conjunto en redes sociales, la pareja ha confirmado el nacimiento de su tercer hijo, Nautas Madden.

Un nombre de origen latino que significa 'marinero, navegante o viajero', y siguiendo ese significado lo han anunciado, con una imagen de un barco pirata con una 'N' en su vela principal, explicando además la procedencia del nombre.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos tan bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!", compartió el músico, destacando que sus hijos se encuentran "sanos y felices" en esta nueva etapa como familia numerosa.

Este nacimiento se suma al de sus hermanos mayores, Raddix (nacida en 2019) y Cardinal (nacido en marzo de 2024), ambos concebidos mediante gestación subrogada. Aunque en esta ocasión no se ha especificado el método de gestación y nacimiento, la llegada de Nautas coincide con un momento de gran actividad para Díaz, quien tras años de retiro voluntario para centrarse en la maternidad, ha regresado a la pantalla con proyectos como Back in Action y la esperada Shrek 5.

La actriz, que recientemente bromeó con su deseo de "vivir hasta los 107 años" para disfrutar de sus hijos, reafirma así que ser madre es "la parte más gratificante" de su vida.