El pasado mes de abril Francisco Segrelles fallecía después de padecer una larga enfermedad, que le apartó hace años de la vida laboral y pública. Al mando del afamado Club Siglo XXI, que acaba de cumplir el 50.º aniversario, están tanto su viuda como su hija Paloma. Ambas aparecieron después del triste acontecimiento hace unos días en un coloquio en el que estuvo presente el embajador de Irán, Reza Zabib, en el citado club.

Paloma hija tuvo unas palabras muy cariñosas hacia la memoria de su padre, parándose ante los medios: "Como dice mi madre, es similar a lo que tiene que hacer una obra de teatro. No hay más remedio, y aquí estamos. El trabajo es el trabajo. No hemos hecho ninguna salida pública hasta el momento, pero hay que seguir adelante". Así lo contó.

La familia en el momento del fallecimiento quiso estar con su gente más íntima, y de momento ni siquiera se sabe si se celebrará un funeral multitudinario; todo apunta a que no está entre sus planes más inmediatos.