Cumbre de VIPS en la Caja Mágica: de Almeida y Teresa Urquijo a Jaime de Marichalar
La Caja Mágica congregó a personalidades como Jaime de Marichalar o Arturo Valls para presenciar el duelo definitivo entre Sinner y Zverev, que se saldó con la victoria del italiano.
La final del torneo de tenis Mutua Madrid Open de España se convirtió, una vez más, en el epicentro de la vida social. A pesar de coincidir con la celebración del Día de la Madre, nadie quiso perderse la conclusión del certamen en directo. El encuentro entre Jannik Sinner y el Alexander Zverev –con victoria del italiano– merecía tener un asiento reservado en la pista central de la Caja Mágica, recinto que durante estas dos semanas ha albergado a lo más granado de la sociedad española.
Entre las personalidades más destacadas de la jornada dominical se encontraba el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que faltó a esta última jornada acompañado de su mujer, Teresa Urquijo.
En su papel institucional y organizativo, el director del torneo, Feliciano López, siguió con atención el partido desde la grada. Junto a él se encontraba su esposa, la modelo Sandra Gago, quien ejerció de anfitriona impecable charlando animadamente y atendiendo a los numerosos invitados.
La final del Masters de Madrid fue también el escenario elegido para la reaparición pública de los marqueses de Cubas Álvaro Falcó e Isabelle Junot, que acaban de ampliar la familia con el nacimiento de su segunda hija, una niña a la que han llamado Simona.
Muy cerca de ellos se encontraba la prima de Álvaro, Xandra Falcó y Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta.
Más allá de las parejas, las gradas estuvieron repletas de otros rostros muy conocidos del panorama nacional que aportaron aún más brillo al evento. Las cámaras del estadio captaron la presencia de figuras como Jaime de Marichalar, invitado al palco de Rolex, con Esteban Rabat.
La pareja de actores formada por Anna Castillo y Álvaro Mel, junto a la actriz Najwa Nimri con su pareja José Mendes Vieira.
El jugador del Atlético de Madrid Robin Le Normand junto a su novia, la influencer Cassandra Cano.
Susana Uribarri.
Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta.