Cumbre de VIPS en la Caja Mágica: de Almeida y Teresa Urquijo a Jaime de Marichalar

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La final del torneo de tenis Mutua Madrid Open de España se convirtió, una vez más, en el epicentro de la vida social. A pesar de coincidir con la celebración del Día de la Madre, nadie quiso perderse la conclusión del certamen en directo. El encuentro entre Jannik Sinner y el Alexander Zverev –con victoria del italiano– merecía tener un asiento reservado en la pista central de la Caja Mágica, recinto que durante estas dos semanas ha albergado a lo más granado de la sociedad española.