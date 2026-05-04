El estadio del Atlético de Madrid fue escenario este fin de semana de un multitudinario evento religioso que reunió a unas 35.000 personas en la capital española. Bajo el nombre de The Change, el encuentro congregó a fieles de distintas comunidades cristianas, principalmente del ámbito evangélico, en una jornada marcada por la música góspel, la oración colectiva y los testimonios personales.

Uno de los grandes focos de atención fue la participación del exfutbolista Dani Alves, quien ha iniciado una nueva etapa como predicador tras su salida de prisión. Su intervención, cargada de referencias espirituales, giró en torno a la idea de transformación personal a través de la fe. Durante su discurso, aseguró sentirse liberado gracias a su creencia religiosa y utilizó la metáfora de la cárcel para referirse tanto a su experiencia personal como a las dificultades que, según él, afrontan muchas personas en sus vidas.

"Yo sé que ustedes ya saben que yo estuve detenido, 40 años precisamente estuve detenido. En la cárcel, Cristo me hizo libre. Yo no sé lo que vosotros estáis pasando en vuestras vidas o cuáles son las cárceles que estáis enfrentando. Pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles, derribará estos muros. Cristo romperá estas cadenas", coreó ante miles de fieles.

✝️Tras salir de prisión Dani Alves se ha reconvertido en Predicador. 🗣️Este fin de semana dio un discurso en el Metropolitano ante + de 40.000 cristianos evangélicos: "He estado detenido 40 años y Cristo me ha liberado en prisión." pic.twitter.com/K2qPReAz1g — La cara B del futbol (@lacarabfutbol_) May 4, 2026

El acto también contó con la presencia de artistas y predicadores internacionales del ámbito evangélico, entre ellos BeBe Winans, Marcos Brunet, Débora Romo, Kike Pavón y MOG Music, que participaron en distintas actuaciones musicales y momentos de oración.

Los organizadores definieron el encuentro como uno de los mayores eventos cristianos contemporáneos celebrados en Europa, con el objetivo de promover la fe a través de la música y los testimonios públicos. Además, destacaron su intención de consolidar a Madrid como un punto de referencia para este tipo de celebraciones religiosas a nivel internacional.

Condena por abuso sexual

La figura de Dani Alves generó especial repercusión mediática debido a su pasado reciente. El exjugador fue condenado en 2024 por agresión sexual, aunque posteriormente, en 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia y dictó su absolución. La Fiscalía recurrió dicha decisión ante el Tribunal Supremo, por lo que el proceso judicial sigue teniendo recorrido.

Tras su salida de prisión, Alves ha manifestado en varias ocasiones que su experiencia supuso un punto de inflexión en su vida, lo que le llevó a acercarse a la religión y a dedicar parte de su tiempo a la predicación. Su aparición en este evento refuerza esa nueva faceta pública, alejada del ámbito deportivo que marcó su carrera durante años.