Kiko Rivera se plantea revertir su vasectomía para tener un hijo con Lola García

Kiko Rivera podría estar a punto de dar un paso trascendental en su vida personal. Tras varias semanas desde que confesara públicamente su amor por Lola García, el hijo de Isabel Pantoja parece estar dispuesto a afianzar aún más su relación. En una reciente entrevista, el DJ expresó el profundo agradecimiento que siente hacia su actual pareja por haber permanecido a su lado, a pesar de conocer la imposibilidad inicial de darle descendencia tras la operación a la que se sometió durante su matrimonio con Irene Rosales.

Sin embargo, esta situación médica podría revertirse de forma inminente. Según ha informado el programa Fiesta, el artista tendría la firme intención de pasar por el quirófano para realizarse una intervención que deshaga el procedimiento anterior. Este paso médico le permitiría recuperar la fertilidad y, de esta manera, hacer realidad el deseo de formar una familia junto a la reconocida bailaora.

La decisión no solo cumpliría el gran sueño de su novia, con la que mantiene una relación sentimental desde hace cinco meses, sino que también contaría con el pleno respaldo de su madre. Isabel Pantoja habría manifestado a su círculo más íntimo su entusiasmo ante la perspectiva de ampliar la familia. Tras reconciliarse con su hijo hace escasas fechas, la tonadillera estaría encantada de recibir a un nuevo nieto, una postura que contrasta notablemente con el nulo contacto que mantiene en la actualidad con los hijos de Isa Pantoja.

Fuentes cercanas a la artista han asegurado a La Razón que la tonadillera apoyaría totalmente a su hijo en este proceso médico. Al parecer, la cantante sintió una fuerte simpatía por la joven bailaora cuando la conoció personalmente antes de iniciar su reciente gira musical por el continente americano. Desde ese primer encuentro, la habría acogido en su entorno con enorme afecto, lo que facilitaría la integración de la joven en el mediático clan familiar.

Mientras surgen estas informaciones sobre su futuro familiar, Kiko continúa centrado en respaldar la trayectoria profesional de su pareja. Recientemente, reaparecía en público para acompañar a su novia durante una actuación en la localidad madrileña de Móstoles, donde formó parte del espectáculo Lorca Es Flamenco. Horas antes, había utilizado su perfil de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje de orgullo, celebrando el reconocimiento obtenido por la artista como mejor bailaora en un certamen celebrado en Tarragona.