Vendida por 1,7 millones la tiara que la duquesa de Alba sacrificó para comprar un caballo a su hijo

La histórica tiara de diamantes vinculada a la Casa de Alba ha reaparecido en el mercado tres décadas después y lo ha hecho lejos de España. La pieza, conocida como ‘la rusa’, ha sido vendida en Estados Unidos por alrededor de dos millones de dólares (unos 1,7 millones de euros), tal y como ha confirmado la galería M.S. Rau.

La operación, adelantada por El País, coincide además con un año simbólico para la familia: en 2026 se cumple el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, quien durante décadas conservó esta joya como una de las piezas más representativas de su colección.

Una pieza singular

No se trataba de una diadema cualquiera. Fabricada a comienzos del siglo XX, la tiara destaca por su diseño tipo kokoshnik, inspirado en los tocados tradicionales de la aristocracia rusa. Procedía de su abuela materna, María del Rosario de Gurtubay, y respondía al gusto de la época eduardiana, muy presente en las grandes casas europeas. Desde la propia galería la definen como "una maravilla del estilo de la época del rey Eduardo VII", elaborada con diamantes de gran calidad.

Su historia está estrechamente ligada a la familia Alba. La pieza llegó a exhibirse en el Victoria and Albert Museum y también fue lucida en celebraciones familiares, como la boda de María de Hohenlohe-Langenburg con Alfonso Martínez de Irujo en 1977, o años después en el enlace de Matilde Solís con Carlos Fitz-James Stuart.

Una decisión personal

A pesar de ese valor simbólico, la duquesa decidió desprenderse de la tiara en los años noventa. Ella misma explicó el motivo en sus memorias, recogidas en el libro Yo, Cayetana: "Tuve que vender la diadema rusa para que Cayetano se pudiera comprar un caballo maravilloso, Gigoló, y pudiera dedicarse a la equitación y competir". Aquella decisión permitió a su hijo, Cayetano Martínez de Irujo, impulsar su carrera deportiva.

Desde entonces, el rastro de la joya había permanecido difuso. Según las mismas fuentes, tras su primera venta pasó por manos de especialistas en joyería histórica en Nueva York antes de acabar en una colección privada. Ha sido ese propietario quien, años después, ha optado por sacarla al mercado de forma discreta en Estados Unidos.

El anticuario Bill Rau, al frente de la galería que ha gestionado la operación, lo resumía así: "Hace algún tiempo la tiara (estuvo en la galería), pero la devolvimos al propietario, un coleccionista particular. Él es quien la ha vendido".