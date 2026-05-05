Ana Boyer y Fernando Verdasco han sido padres de una niña, la cuarta de la familia

Ana Boyer y Fernando Verdasco han dado la bienvenida a su cuarto hijo en común, que además es la primera niña de la casa. El alumbramiento ha tenido lugar este lunes en el madrileño Hospital Ruber Internacional, según ha adelantado en exclusiva la revista ¡Hola!

La llegada de este bebé completa una familia numerosa que comenzó con el nacimiento de Miguel en 2019, siguió con Mateo en 2020 y, hasta ahora, tenía a Martín como el más pequeño.

Un embarazo que ha estado marcado por un contexto internacional muy complejo. La pareja, que tiene fijada su residencia en Doha desde el año 2017, ha vivido el último tramo del embarazo con la creciente inestabilidad en la región por el conflicto bélico en Irán, lo que motivó un cambio de planes en la pareja, que decidió abandonar Catar y refugiarse en España.

Fue a finales del pasado año cuando el matrimonio hizo público que esperaba su cuarto bebé. Tras doce años de relación y nueve como marido y mujer, confirmaron poco después que, tras tres varones, por fin cumplirían su gran ilusión de tener una hija. Desde su aterrizaje en nuestro país hace algo más de una semana, la familia se ha instalado en la residencia que Isabel Preysler posee en la exclusiva urbanización madrileña de Puerta de Hierro, buscando la tranquilidad y el apoyo de sus seres queridos.

Fieles a la habitual discreción que caracteriza sus movimientos públicos, ni la madre ni el deportista han emitido todavía un comunicado oficial sobre el nacimiento ni han desvelado el nombre de la recién nacida. No obstante, el entorno cercano ha confirmado que tanto la madre como la bebé se encuentran en un estado de salud inmejorable.

Tamara Falcó ha sido de las primeras en acudir al centro hospitalario para visitar a su hermana Ana y conocer a su nueva sobrina. A última hora del lunes, la marquesa de Griñón abandonaba el hospital conduciendo su propio coche con una sonrisa sin hacer declaraciones, ya que los padres no se han pronunciado sobre la llegada de su primera hija en común ni tampoco han desvelado el nombre de la recién nacida.