Georgina salva una alfombra roja de los 'Met', según Federico, llena de 'mamarrachos'

Se ha casado Alejandra Onieva, la hermana de Íñigo Onieva y por ende cuñada de Tamara Falcó. Lo ha hecho en secreto, en la más estricta intimidad, y solo unos meses después de que supiéramos que estaba ennoviada. Su marido es Jesse Williams, el actor que participó en Anatomía de Grey. La ceremonia parece que se ha celebrado en Estados Unidos, en Chicago, que es la ciudad en la que nació él, y no tenemos ni idea de si Tamara Falcó habrá acudido al enlace. Parece que solo la familia más cercana habría estado en la boda.

Georgina Rodríguez se viste de novia en la gala 'Met' unos meses antes de vestirse de novia en la vida real. La futura esposa de Cristiano Ronaldo ha elegido un diseño nupcial en tonos azul claro para desfilar por la alfombra roja de la famosa gala 'Met' celebrada esta madrugada en Nueva York. Georgina ha querido homenajear a la Virgen de Fátima con un look de artesanía "inspirado en mi devoción a la Virgen de Fátima". Además, llevaba dos frases en el vestido como ha contado Georgina: "Donde ella está, el alma encuentra refugio" y "Y líbranos del mal, amén". El look va acompañado de un rosario personalizado, elaborado en oro blanco, diamantes y perlas y grabado con los nombres de los miembros de su familia, incluido su pequeño Ángel, su bebé fallecido. Como ha comentado Federico Jiménez Losantos, "Georgina ha salvado una alfombra roja llena de mamarrachos".

Marta Ortega se ha estrenado en la gala desfilando por primera vez por la alfombra roja luciendo vestidazo azul noche con transparencias en los brazos y junto a su marido, Carlos Torretta.

Jessica Bueno ha vuelto a ponerse de perfil con Isa Pi, en el que Jessica estuvo de testigo, en uno de los episodios más controvertidos: el del ginecólogo y de la manguera. Chabelita se queja de que la modelo nunca la defendió y que ahora dice no acordarse de lo sucedido, mientras sí recuerda hasta el más mínimo detalle de lo que ella sufrió con Kiko Rivera. Jessica ha contado que no quería meterse en líos pero como ha comentado el director de Es la Mañana de Federico, "eso no te exculpa, eso te inculpa".