Jessica Bueno justifica su pasividad en Cantora: "No debía meterme en algo tan delicado"

La reciente reaparición televisiva de Isa Pantoja en el programa ¡De Viernes! ha devuelto a la actualidad los conflictivos episodios vividos en el seno de la familia. Durante su intervención para valorar el acercamiento entre su madre y Kiko Rivera, la joven recordó algunos de los momentos más severos que experimentó en la finca familiar, señalando directamente a los que fueron testigos de aquellas situaciones y optaron por callar.

Entre ellos, destacó a la que fuera su cuñada, Jessica Bueno, acusándola de mirar hacia otro lado, afeándole que no le brindara apoyo público y sugiriendo que esta recuerda selectivamente los hechos en función de sus propios intereses. "De ciertas cosas que tienen que ver con Kiko, de eso ella supuestamente no se acuerda y me crea mucha rabia", llegó a afirmar frente a las cámaras.

Ante estas acusaciones, Jessica rompió su silencio en El Tiempo Justo, donde ha justificado su postura pasiva escudándose en la escasa edad que tenía entonces y en los conflictos que ella misma atravesaba. "Yo entendía que no debía meterme en algo tan delicado y personal que ella había vivido", ha argumentado, añadiendo que su intención era no agravar la ya de por sí tensa situación familiar.

Sobre el polémico episodio de la manguera, la modelo ha negado tajantemente su presencia en el lugar de los hechos. Según su versión, permaneció en la capital hispalense al cuidado de su hijo recién nacido mientras la tonadillera reclamaba la presencia de su hijo en el recinto para atajar lo que ella percibía desde fuera como la actitud de "una niña rebelde a la que intentaban proteger". Asimismo, ha remarcado que en aquel entorno ella no tenía voz ni voto.

En cuanto a la controvertida visita médica, ha asegurado sufrir una suerte de amnesia respecto a los detalles, aduciendo que ha bloqueado muchas vivencias de esa etapa por su dureza. "No me visualizo allí. No lo recuerdo. Hay muchas cosas de esa época que he olvidado", ha declarado. La única información que recibió por parte del clan, sostiene, es que buscaban salvaguardar la salud de la adolescente.

Finalmente, aunque ha reconocido que las actuaciones hacia la joven fueron reprobables y que "nadie debería pasar por ello", ha insistido en no comprender por qué se le exige a ella una defensa pública. Su prioridad, ha concluido, era evitar nuevos desencuentros con el padre de su hijo, motivo por el cual optó por mantener un prudente segundo plano frente a las turbulencias de la mediática saga familiar.