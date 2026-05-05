Julio Iglesias se prepara para aterrizar de nuevo en España tras haber atravesado el que, sin duda, ha sido el año más convulso y amargo de su trayectoria personal. El legendario artista regresará al país que le vio nacer, donde mantiene sus raíces a través de dos imponentes propiedades: una mansión en Orense, adquirida por cuatro millones de euros y que aún no ha tenido la oportunidad de estrenar, y su emblemático refugio en Ojén, Málaga.

Precisamente este último rincón será el epicentro de una vuelta motivada por un proyecto de una envergadura sentimental única. Según ha reveló Antonio Rossi en El Tiempo Justo, el motivo de peso es institucional: "En Ojén tienen prevista su visita la primera semana de julio para la firma del convenio del único museo de Julio Iglesias que se va a hacer en España y en el mundo. Han sido cuatro años de negociaciones, en los que se han inventariado un montón de objetos".

Este retorno se produce en un contexto de asedio mediático y judicial que desde Libertad Digital hemos seguido con atención, denunciando la ligereza con la que se ha pretendido empañar la figura de nuestro artista más internacional. En los últimos meses, Julio ha tenido que lidiar con una presión asfixiante derivada de acusaciones que, lejos de estar sentenciadas, han servido para alimentar un juicio paralelo en el que se ha ignorado sistemáticamente un principio fundamental en cualquier Estado de Derecho: la presunción de inocencia.

Por todo ello, su vuelta a Ojén está marcada por un deseo de blindaje total. Rossi ha subrayado que la confianza de las autoridades locales reside en que el cantante asuma el compromiso de forma presencial: "Por fin se había conseguido que fuera él quien firmara el convenio y luego delegar en Miranda. El alcalde y Julio han hablado en varias ocasiones y saben que a la inauguración del museo no va a venir. Esperan que no delegue la firma".

Es comprensible que, tras los ataques sufridos y la vulneración de su intimidad, las condiciones impuestas por el artista sean de una severidad absoluta para garantizar su paz mental. "No quiere publicidad ni fotos, quiere pasar desapercibido", ha explicado el colaborador. Además, las pocas personas que participen en la firma deberán mantener la confidencialidad sobre el día del acto.

Julio Iglesias regresa pero lo hace bajo sus propios términos, reivindicando su derecho a elegir las condiciones y dejando claro que, pese a los intentos por derribar su mito, su legado y su integridad permanecen intactos ante quienes prefieren el escándalo a la verdad jurídica.