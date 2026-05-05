Richard Gere y Alejandra Silva desvelan su álbum privado de boda ocho años después

Alejandra Silva ha decidido romper su habitual discreción mediática para celebrar una fecha clave en su vida personal. Con motivo de su octavo aniversario de boda con el actor Richard Gere, la activista gallega ha publicado a través de sus redes sociales una serie de fotografías pertenecientes a su álbum privado, revelando detalles hasta ahora desconocidos de la ceremonia que unió a la pareja en 2018.

Un enlace blindado en Nueva York

Las imágenes muestran momentos de la celebración que tuvo lugar en el rancho que el protagonista de Pretty Woman posee en las afueras de Nueva York. En las instantáneas se aprecia la atmósfera de una boda que, aunque íntima, contó con un despliegue de elegancia rústica. "Fue uno de los días más mágicos de nuestras vidas", ha recordado la empresaria, subrayando que el evento estuvo diseñado para reunir exclusivamente a sus familias y a las personas que más quieren.

En el material subido a través de las redes sociales se puede observar la complicidad de la pareja durante el convite y la ceremonia civil, un evento que, por supuesto, en su momento fue gestionado con máxima privacidad. La publicación permite ver por primera vez ángulos inéditos del vestuario y la decoración de un día que Silva define como una mezcla de "amor, alegría y emoción".

La consolidación de la familia Gere-Silva

Desde aquel "sí, quiero" hace ocho años, la vida de los Gere ha experimentado una gran transformación por la llegada de sus hijos. Alejandra ha aprovechado el post para reflexionar sobre la evolución de su relación, destacando que su historia de amor continúa con "aún más profundidad y más hijos". El matrimonio tiene dos hijos en común, Alexander, nacido en 2019, y un segundo niño que llegó en 2020, quienes se sumaron a los hijos que ambos tuvieron de relaciones anteriores.

La estabilidad de la pareja ha desafiado los constantes rumores que suelen rodear a las estrellas de Hollywood. La propia Silva ha sido tajante al respecto en su dedicatoria: "Nuestra historia de amor continúa... con más recuerdos, más risas, más vida, y el mismo final feliz que soñé ese día".

Silva ha reafirmado su compromiso con una frase que no deja lugar a dudas sobre la salud de su matrimonio con el actor de 76 años: "Te volvería a elegir, en cada vida". Esta declaración pública de fidelidad y felicidad coincide con un periodo en el que la familia se ha mantenido alejada de los focos, centrando sus esfuerzos en causas humanitarias y en la crianza de sus hijos, lejos de la ya lejana primera línea de la alfombra roja.