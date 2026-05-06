Irene Rosales se disculpa con Chabelita y culpa a Isabel Pantoja de la ruptura familiar

Veinticuatro horas después de que Jessica Bueno respondiese a los reproches vertidos por Isa Pantoja en el programa ¡De Viernes!, la actualidad del clan vuelve a dar un nuevo giro. La hija de Isabel Pantoja lamentó recientemente no haber sentido el apoyo de su cuñada durante los duros episodios que vivió en el pasado. Ahora ha sido Irene Rosales quien ha querido dar un paso al frente. La exmujer de Kiko Rivera se ha sentado en el plató del espacio televisivo conducido por Joaquín Prat para analizar la entrevista y abordar el distanciamiento definitivo entre la tonadillera y sus hijos.

En un gesto conciliador, la colaboradora de televisión ha querido entonar el mea culpa y dirigirse directamente a la hermana de su expareja. "Pido perdón a Isa si no estuve a la altura de lo que esperaba, porque en ese momento solo hacía caso a la persona que tenía a mi lado", ha confesado, en clara alusión a la influencia que ejercía Kiko Rivera durante su relación. Asimismo, ha asegurado que no guarda ningún rencor hacia la joven, contextualizando su propia ausencia emocional en una etapa especialmente complicada. "No sé quién estuvo cuando lo de mis padres, porque estaba muy nublada", ha relatado en referencia al fallecimiento de sus progenitores en el año 2020. Por todo ello, recalca que no le puede echar nada en cara, pese a que el trato entre ambas nunca gozara de gran intimidad.

Analizando la situación con perspectiva, Rosales ha ofrecido un diagnóstico contundente sobre la dinámica de los Pantoja. A su juicio, Isa ha terminado por comprender la realidad de su entorno, al que ha calificado como una familia desestructurada que no afronta los problemas y que carece de comunicación. Según la andaluza, esta toma de conciencia ha permitido a su excuñada alcanzar la paz mental. "Ahora está tranquila y serena porque ya no espera nada y no tiene que justificar a nadie ni nada. Ha sanado por completo", ha aseverado. Además, ha advertido que aferrarse a falsas esperanzas de reconciliación solo serviría para perpetuar el sufrimiento de la joven.

Sin embargo, esta visión optimista sobre la recuperación emocional de Isa Pantoja fue rebatida en el mismo plató por Alexia Rivas. La periodista aseguró que la herida sigue abierta, especialmente por el dolor que produce comprobar cómo su propia madre habría instigado a Kiko Rivera y a su prima, Anabel Pantoja, para marginarla y tratarla "como a una hija de segunda". Ante esta aseveración, Irene Rosales no ha dudado en secundar parte de la crítica y apuntar directamente hacia la responsabilidad de Isabel Pantoja en el cisma familiar. "Isabel no tenía que haber normalizado que los hermanos hablen mal entre ellos", ha sentenciado, reafirmando que la primera que debería haber evitado estos ataques es la propia cantante.