La hospitalización de Tita Cervera propicia la unión familiar tras años de desencuentros

Tras casi una década sin una imagen conjunta, los hijos de Tita Cervera han reaparecido unidos en un momento especialmente delicado para la familia. La revista Semana publica en exclusiva este miércoles una fotografía muy esperada que refleja el reencuentro, motivado por el reciente ingreso hospitalario de la baronesa en la clínica Teknon de Barcelona, adonde fue trasladada en helicóptero.

La situación ha propiciado que sus hijos dejen atrás antiguas diferencias para acompañarla. En un amplio reportaje, se puede ver a la familia en Barcelona, mostrando una imagen de apoyo y cercanía. Especial atención recae en Borja Thyssen, de quien fuentes cercanas aseguran que está especialmente afectado por este difícil episodio. Tanto él como sus hermanas han permanecido al lado de su madre, evidenciando que la adversidad ha servido para reforzar los lazos familiares.

Cabe recordar que la relación entre Tita y Borja atravesó etapas complicadas, llegando a pasar largos periodos sin contacto. La propia baronesa llegó a expresar públicamente cuánto echaba de menos a su hijo en una entrevista en Viajando con Chester. Hoy, años después, la familia vuelve a mostrarse unida, aunque por circunstancias que preferirían no vivir.

A sus 83 años, la baronesa Thyssen afronta este bache sin renunciar a sus proyectos. Sigue centrada en la creación de un nuevo museo en Barcelona, cuya apertura está prevista para 2028. En declaraciones recientes, insistía en su intención de que el proyecto respete la esencia de la ciudad y su entorno.

Este nuevo episodio contrasta con declaraciones pasadas en las que reconocía el sufrimiento causado por los conflictos familiares, especialmente con su hijo. Sin embargo, también mostraba esperanza en una reconciliación, algo que ahora parece haberse materializado en este momento de dificultad.