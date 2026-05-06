María José Suárez se sincera sobre el amor: 'No quiero a nadie que perturbe mi paz mental'

María José Suárez ha vuelto a pareticipar en un evento de moda, donde no ha dudado en sincerarse ante los medios de comunicación acerca de la etapa vital que atraviesa en la actualidad.

Tras unos meses que estuvieron marcados por su polémica y mediática ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, ocurrida en junio de 2024 a raíz de una sonada infidelidad tras tres años de relación, la diseñadora ha logrado recomponerse y alcanzar una notable madurez emocional. De hecho, confiesa tener la puerta completamente cerrada al amor, al menos por el momento, aunque reconoce que con estas cuestiones del corazón "nunca se sabe" qué puede deparar el futuro.

"El año está yendo muy bien, muy tranquilo. Ni me lo creo de lo tranquila que estoy a nivel sentimental", ha asegurado la exmodelo. Este equilibrio personal viene de la mano de un excelente momento profesional. Lejos de detenerse, la andaluza mantiene una agenda repleta de compromisos que no le deja apenas tiempo libre. Su presencia en la pequeña pantalla es habitual, colaborando activamente tanto en la cadena autonómica Canal Sur como en Antena 3 a nivel nacional. A sus compromisos televisivos suma la gestión de sus propias colecciones de moda y una notable actividad vinculada al ámbito de la publicidad.

Al margen de sus éxitos laborales, el verdadero pilar de su día a día es su hijo Elías, fruto de su matrimonio con Jordi Nieto y que cumplirá nueve años el próximo mes de agosto. La rutina escolar y las actividades deportivas del pequeño centran la atención de la empresaria. Por todo ello, al ser preguntada de nuevo por la posibilidad de enamorarse, su postura es tajante: le ha cogido el gusto a la soltería. "No tengo ganas de nadie que perturbe mi paz mental ni estoy dispuesta a negociar en estos momentos eso", sentenció con enorme firmeza, dejando claro que goza de una etapa de tranquilidad que hacía mucho tiempo que no experimentaba.