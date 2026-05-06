Maxi Iglesias se compra un exclusivo ático en Madrid por 1,8 millones de euros

Maxi Iglesias ha dado un nuevo paso en su faceta como inversor inmobiliario con la adquisición de un exclusivo ático en Madrid cuyo precio alcanza los 1,8 millones de euros. Esta compra no solo destaca por su elevado valor, sino también por su ubicación: se trata de la tercera propiedad que el intérprete adquiere muy cerca de la misma zona en la que ha crecido y desarrollado buena parte de su vida.

Lejos de diversificar en distintas ciudades o barrios, el actor ha optado por concentrar sus inversiones en un entorno que conoce bien y con el que mantiene un fuerte vínculo personal. Según desvela este miércoles la revista Semana, el nuevo inmueble está situado en una de las áreas residenciales más demandadas del norte de la capital, concretamente en la conocida como Isla de Chamartín, una zona que combina tranquilidad, servicios y una excelente conexión con el centro urbano y el aeropuerto.

La vivienda tiene más de 230 metros cuadrados, a los que se suma una amplia terraza de unos 75 metros cuadrados, y destaca por su amplitud y por contar con espacios abiertos y luminosos, además de una terraza que ofrece vistas privilegiadas del skyline madrileño. Este tipo de propiedades son especialmente codiciadas en el mercado de lujo, donde la combinación de ubicación, superficie y privacidad marca la diferencia.

Con esta adquisición, el actor refuerza una estrategia patrimonial basada en activos inmobiliarios de alta gama. No se trata de una inversión aislada, sino de un movimiento coherente con sus decisiones anteriores, consolidando así una pequeña cartera de viviendas en una de las zonas más estables y revalorizadas de la capital.

Durante su reciente visita a La Revuelta, el intérprete sorprendió al hablar abiertamente sobre su situación económica. Dijo que ya no disponía de mucho efectivo, pero que el motivo era la adquisición de un nuevo inmueble. "Ahora tengo menos dinero en el banco porque he comprado una casa", reconoció.