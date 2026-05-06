Alejandra Onieva, de 33 años, y el reconocido actor estadounidense Jesse Williams, de 44, no dejan de sorprendernos. Lo que comenzó como un romance discreto ha dado un vuelco definitivo tras las recientes revelaciones que confirman que la pareja no solo ha formalizado su unión legal, sino que se prepara para la llegada de su primer hijo en común. Esta cadena de acontecimientos, que ha mantenido en vilo a los seguidores de la familia Onieva y a los fans del actor, supone la consolidación de un proyecto de vida que la pareja ha intentado proteger con el mayor de los celos.

La exclusiva sobre el cambio de estado civil de la hermana de Íñigo Onieva fue adelantada por el periodista Alberto Guzmán, quien desveló que Alejandra y Jesse ya son, a efectos legales, marido y mujer. La ceremonia se llevó a cabo en la más estricta intimidad, un enlace secreto diseñado para evitar las miradas indiscretas de la prensa y al que solo tuvo acceso el círculo más estrecho y de confianza de los contrayentes. Esta decisión de casarse en la clandestinidad, alejada del boato que suele rodear a la familia de Tamara Falcó, cobró un sentido mucho más profundo apenas cuarenta y ocho horas después, cuando se conocieron los motivos que habrían impulsado a la pareja a acelerar sus planes de boda.

Según la información ampliada por Guzmán en el pódcast Vibras en Corte, la precipitación de este compromiso nupcial tiene una razón de peso: Alejandra Onieva está embarazada. Al parecer, la actriz fue consciente de su estado el pasado mes de febrero y, tras asimilar la noticia junto a Williams, comenzó a compartir la buena nueva con su entorno más íntimo. El embarazo ha sido el catalizador que ha llevado a los futuros padres a formalizar su situación antes de que el proceso avance, buscando la estabilidad legal y familiar ante un nuevo miembro al clan Onieva.

A pesar de la sobriedad de este primer enlace, los planes de celebración de la pareja no terminan aquí. Está previsto que el próximo mes de julio Alejandra y Jesse organicen un evento mucho más multitudinario y festivo para celebrar su matrimonio. En esta ocasión, sí se espera un despliegue social a la altura de las circunstancias, con una lista de invitados que incluirá inevitablemente a Íñigo Onieva y a su esposa, la marquesa de Griñón, Tamara Falcó. Esta segunda celebración servirá como la presentación oficial de Jesse Williams ante el resto de la sociedad española y como una gran fiesta de bienvenida para el futuro bebé.

La llegada de este hijo marcará el inicio de una etapa vital transformadora para ambos. Mientras que para Alejandra Onieva este bebé supone su debut en la maternidad, Jesse Williams ya cuenta con experiencia previa en este ámbito, pues es padre de dos hijos fruto de su anterior matrimonio con Aryn Drake-Lee. Así, la pareja se prepara para construir una familia numerosa y multicultural, uniendo Hollywood con la aristocracia social madrileña en un año que, sin duda, quedará marcado como el más intenso de sus vidas tras haberse dado el "sí, quiero" y confirmar que el hogar está a punto de crecer.