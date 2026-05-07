Tan solo han pasado unos días desde que Ana Boyer y Fernando Verdasco han aumentado su familia con el nacimiento de su cuarto bebé, que en esta ocasión ha sido la primera hija para el matrimonio. Tras recibir a la pequeña el pasado lunes, la pareja ya ha abandonado el centro hospitalario para comenzar el proceso de adaptación a su nueva vida de seis, pero han querido hacer partícipes a sus seguidores de este momento tan especial a través de sus redes sociales. En sus perfiles oficiales, no solo han compartido la primera imagen de la recién nacida, sino que han confirmado que el nombre elegido para la primera niña de esta familia numerosa es Mía.

La felicidad de la pareja es plena tras haber podido regresar a casa después de unos días de gran intensidad. Para este alumbramiento, la hermana de Tamara Falcó decidió viajar desde Doha para dar a luz en España, siguiendo la tónica de sus anteriores embarazos. A su salida del hospital, Boyer declaró sentirse muy contenta, aunque se reservó los detalles del nombre para una publicación posterior en Instagram. Con la elección de Mía, un nombre de origen hebreo, el matrimonio continúa con la tradición familiar de bautizar a todos sus hijos con nombres que comiencen por la letra M, uniéndose así a sus hermanos mayores: Miguel, Mateo y Martín.

Acompañando una emotiva fotografía en la que se pueden ver seis manos entrelazadas —las de los padres y las de los cuatro hermanos—, la hija de Isabel Preysler ha expresado su emoción con unas palabras cargadas de sentimiento: "Ya somos 6. Imposible explicar la felicidad que nos has traído". Junto a este mensaje, la empresaria añadió la fecha del nacimiento, "04/05/26. Mía", despejando cualquier duda sobre el nombre de la pequeña. Etimológicamente, Mía se considera una abreviatura de María que terminó estableciéndose como un nombre independiente y cuyo significado es sumamente contundente, con acepciones como 'la elegida por Dios' o 'la amada de Dios'.

El regreso de la pareja a la capital española se produjo hace aproximadamente una semana con el objetivo de ultimar los preparativos para el parto. Al igual que en ocasiones anteriores, han preferido el sistema sanitario nacional y la cercanía de sus seres queridos para afrontar este momento. Tras confirmarse la buena noticia el pasado lunes, tanto el tenista como su mujer se mostraron radiantes. Verdasco aseguró poco después de recibir el alta que el parto se había desarrollado muy bien y que estaban inmensamente felices, mientras que Boyer se refería a la recién nacida como "la princesita de la casa".

Este nacimiento pone el broche de oro a un periodo frenético para Ana Boyer, quien ha mantenido un ritmo constante de viajes durante su embarazo pese a las complicaciones logísticas derivadas del conflicto bélico en Oriente Medio, que dificultó en ciertos momentos sus desplazamientos desde Qatar. Además, el nacimiento ha llegado apenas unas semanas después de que Ana celebrara su propio cumpleaños el pasado 18 de abril. Aquella celebración familiar, en la que sopló las velas de tres tartas diferentes rodeada de su marido y sus tres hijos varones, ya dejaba ver en las fotos lo avanzado del estado de gestación.

La llegada de Mía también ha sido celebrada con entusiasmo por el resto del clan Preysler, especialmente por Tamara Falcó. La marquesa de Griñón, que mantiene un vínculo estrechísimo con su hermana pequeña, ha sido de las primeras en reaccionar. Tamara, que recientemente felicitaba a Ana definiéndola como "la mejor compi, la mejor amiga, la mejor mami", siente una gran predilección por sus sobrinos y, según diversos medios, fue una de las primeras personas en acudir al hospital madrileño para conocer personalmente a la pequeña Mía y dar la bienvenida a la nueva integrante de la familia.