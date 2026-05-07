Ángel Martín, sobre su adicción a las pantallas: "Podía pasar 15 minutos viendo vídeos de cómo se hace limonada"

Ángel Martín actuará este fin de semana ante cerca de 6.000 personas en la doble parada que ha programado en Barcelona de su actual gira. En una reciente entrevista con la agencia EFE, el autor ha advertido sobre los riesgos de la dependencia tecnológica, llegando a afirmar que "si los humanos seguimos enganchados al dispositivo, el mono nos adelantará pronto".

Los seguidores de su ciudad natal están a punto de agotar las entradas para sus dos citas en el recinto catalán, previstas para este 9 y 10 de mayo. El espectáculo lleva por título Somos monos, una obra que el humorista empezó a escribir cuando tomó plena conciencia de que sufría una auténtica adicción a las pantallas.

Según ha relatado, todo surgió tras experimentar la sensación de que estábamos delegando todo el cerebro en la tecnología. Martín señala que, a menudo, ponemos el GPS para ir a lugares conocidos o damos mayor credibilidad a lo que dice Google sobre el horario de un establecimiento que a lo que ven nuestros propios ojos. Esta actitud refleja una preocupante falta de confianza en nosotros mismos en beneficio del entorno digital.

La idea le vino cuando se dio cuenta de que él mismo estaba "enganchado" y sus registros de horas de uso del aparato llegaban "a las cinco o seis horas diarias". "Y ahí es cuando empecé a escribir. Me voló la cabeza. Me asusté. La mayor parte de ese tiempo era haciendo scroll en redes sociales. Podía pasar 15 minutos viendo vídeos de cómo se hace limonada con la mente en blanco", confesó Martín, que ahora ha conseguido mejorar sus hábitos de higiene digital.

No es la primera vez que el cómico combina el humor con la reflexión pública sobre la salud mental. Sus dos últimos libros, titulados Detrás del ruido y Por si vuelven las voces, relatan su experiencia personal para mantenerse estable tras sufrir un brote psicótico en el año 2017. A pesar de la gravedad subyacente del tema, Martín asegura que el público encontrará mucha risa en su nuevo espectáculo, distanciándose por completo del formato de una conferencia magistral.

Pese a lo "serio" del tema, Martín deja claro que el público ante todo encontrará "mucha risa" en su espectáculo. "No es una charla TED, es humor y la gente se irá reída a casa", deja claro el cómico, quien tras las funciones en el Fórum firmará ejemplares de sus libros para compensar la ausencia del último Sant Jordi.

Tras las funciones previstas, el humorista dedicará tiempo a firmar ejemplares de sus obras. Martín destaca que durante esta gira por España y algunas capitales europeas se genera una energía muy especial, logrando atraer a un público intergeneracional gracias a sus pódcast e informativos matinales en YouTube.

"Creo que mucha gente joven empieza a estar harta y se dan cuenta de que vivir una experiencia colectiva en un teatro es algo único", concluye. Con Somos monos, el cómico aspira a repetir el rotundo éxito alcanzado con su anterior propuesta, Punto para los locos, con la que consiguió el hito de llenar recintos multitudinarios en sus anteriores actuaciones.