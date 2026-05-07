Alaska: "No soy una persona difícil para convivir"

Alaska, como es normal en ella, está imparable, y ahora más si cabe al estar en plena promoción de su último trabajo al frente de Fangoria. Se trata de un disco de canciones nuevas que lleva por título La verdad o la imaginación.
"Llevamos diez años en los que no hemos parado: hemos editado música, dos LP que han sido homenajes a discos anteriores que nos gustaban y tres discos de menor duración. Lo que hemos hecho es un disco nuevo que teníamos pensado hacer hace tiempo y ya está aquí. Lo hemos bautizado así por una canción que abre el disco. Cuando nos juntamos con el fotógrafo que ha hecho la portada, Javier Biosca, no nos gustaba mucho el título que habíamos pensado y decidimos cambiarlo. Es una dicotomía entre la verdad, la ficción y la imaginación, que siempre está presente en nuestras canciones", explica la cantante.
Una década en la que no han parado de hacer cosas, incluido un documental. "Hemos tocado, haciendo una pequeña parada en 2020 por la pandemia, pero en 2021 volvimos de lleno; hace dos años bajamos el ritmo para hacer el disco y al final lo hemos terminado ahora". Así de claro lo explicó.
En el transcurso de la entrevista le pregunté por sus dos amores: su marido, Mario Vaquerizo, y Nacho Canut, el autor de tantos éxitos. "Mientras no se junten lo llevo muy bien, porque son terribles; tienen mucho más sentido del humor que yo —comentó entre risas—. No soy una persona difícil para convivir", aclaró.
Nunca ha sentido pánico en el escenario, como le ha pasado a tanta gente. "No lo he sentido ni en mis comienzos. Sí vergüenza o corte al ser muy joven, pero pánico, en la vida".
Afortunadamente, el matrimonio se encuentra muy bien después de los accidentes que ambos tuvieron; la caída de Mario Vaquerizo fue tremenda. "Estamos, Mario con la rehabilitación del cuello y los dos con la vista a la virulé, como se ha dicho toda la vida —dice entre risas—, pero nos reímos mucho con nuestras carencias. Yo ahora estoy metida de lleno con todo lo que supone arrancar la gira. Cuando hayamos hecho cuatro o cinco conciertos, la tensión irá desapareciendo, a pesar de que siempre puede surgir algo. Tenemos actuaciones para todo lo que queda de año, pero de forma relajada".
Lleva muchos años trabajando en la radio y le encanta, sin lugar a dudas. "Me apasiona; los días que me toca venir a esRadio son mis favoritos por el equipo que se ha formado. Me gusta mucho y lo pasamos todos muy bien, incluyendo al jefe", matizó en referencia a Federico Jiménez Losantos.
Antes de finalizar, le pregunté por América, su madre. "Está encantada, cumple 97 años y por supuesto que lo va a celebrar. Todas las noches, antes de acostarse, prepara la ropa que se va a poner al día siguiente para bajar a desayunar a la cafetería que hay debajo de su casa, y por la tarde queda con sus amigas para jugar al chinchón o al póker".