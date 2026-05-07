El panorama de la crónica social se ha visto sacudido por la inesperada confesión de Rocío Martín, una empresaria y enfermera estética afincada en Madrid que sostiene estar esperando un hijo de Omar Montes. La noticia, que ha saltado a la luz a través de las plataformas digitales de la propia Martín, sitúa al artista en el centro de una nueva polémica personal, especialmente por el silencio absoluto que él mantiene hasta la fecha.

La empresaria comenzó a dejar pistas sobre su estado coincidiendo con el pasado Día de la Madre, momento en el que compartió una reflexión sobre su futura maternidad. En aquel entonces, aunque no mencionó nombres, dejó un mensaje cargado de significado: "La emoción que siento cada vez que noto tu vitalidad dentro de mí me hace la mujer más feliz y el saber que cada día sigues creciendo con salud me da fuerza y tranquilidad". Sin embargo, fue el uso de una terminología muy vinculada al imaginario del cantante lo que disparó los rumores, al añadir la frase: "Como dice tu papá, ya eres un ser de luz que viniste para iluminarnos a todos".

Tras unos días de especulaciones, la enfermera ha decidido dar un paso al frente para poner nombre y apellidos al progenitor del bebé. "El secreto más bonito de este año, mío y de Omar Montes, viene en camino. Nuestro milagro, un pedacito de nosotros", ha escrito, confirmando así los rumores. Esta declaración ha generado un fuerte impacto mediático, dado que el intérprete de Alocao se convirtió en padre por segunda vez hace apenas unos meses junto a su actual pareja, Lola Romero.

A pesar de lo sorprendente de la afirmación, el entorno de Omar Montes no ha emitido ningún comunicado, dejando que sea el testimonio de Martín el único que circule por el momento. Según informaciones periodísticas recientes, la empresaria habría intentado llevar su relato a la pequeña pantalla a través de una entrevista en el programa ¡De Viernes!. No obstante, las negociaciones con el espacio de Telecinco habrían quedado paralizadas, impidiendo que la joven desglose más detalles de su supuesta relación con el artista en horario de máxima audiencia.

Este escenario plantea una situación delicada para la estabilidad sentimental del cantante, quien mantiene un noviazgo de tres años con Lola Romero, madre de su hijo Ismael nacido en octubre de 2025. De ser cierto el testimonio de la enfermera estética, este bebé se convertiría en el tercer hijo de Montes, quien ya es padre de un adolescente fruto de su relación pasada con Nuria Hidalgo. Por ahora, el hermetismo sigue siendo la tónica dominante en una historia que promete seguir copando titulares.