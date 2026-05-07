María José Campanario, fan incondicional de su hija Julia Janeiro

La revista Semana nos sorprendió ayer con unas imágenes exclusivas que acompañan a un titular sobre la preocupación por el estado de salud de Tita Cervera, quien había permanecido ingresada desde el 23 de abril en la Clínica Teknon de Barcelona debido a una dolencia que no se menciona. Fue trasladada desde su casa en helicóptero hasta el centro hospitalario y ahora se recupera ya en su casa de la Costa Brava tras recibir el alta el pasado 1 de mayo. Fuentes cercanas a la baronesa confirman a Es la Mañana que ya está mejor y que su familia está más tranquila, y no hay ninguna novedad más.

Tal y como se ve en Semana, por primera vez en ocho años Borja Thyssen y Carmen han sido fotografiados juntos con Blanca Cuesta, nuera de la baronesa, con cara de inquietud durante una visita al hospital. Y Sabina, la otra melliza, aparece paseando de la mano de su sobrina. Las imágenes demuestran una unidad familiar ante la adversidad que no habíamos visto nunca. Según la revista, "Borja está extremadamente afectado, pero ha decidido mostrar fortaleza y firmeza para cuidar a su madre y estar con sus hermanas".

Tenemos nueva chica en la oficina, que es Julia Janeiro Campanario, y María José Campanario ha sorprendido con un mensaje en Instagram: "Que nadie apague la luz que tienes hoy, mi pequeña lobita. Te queremos, hasta donde la luz llegue", ha escrito en sus redes sociales. Mientras, la revista ¡Hola! ha publicado el vídeo de la entrevista donde aparece llorando contando los episodios de bullying.

Ayer se celebró la segunda jornada del juicio que vuelve a enfrentar a Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera. El juicio de reubicación del pequeño Nicolás se celebra desde el lunes en la corte de Miami y tiene una finalidad: decidir dónde va a vivir el niño.

La guardiana o trabajadora social alega que el ambiente que vive con sus padres es tóxico y que no sería malo que el niño fuese a vivir a un internado fuera de Florida. Ayer además se sugirió que el niño se queja de que Paulina consume drogas, pero los análisis no lo han demostrado. Su padre quiere traerle a España y asegura que está dispuesto a mejorar su relación con Paulina si finalmente el chaval se viene aquí.

Alejandra Onieva y Jesse Williams van a ser padres después de protagonizar una boda secreta en Chicago. Será el primer hijo para Alejandra y el tercero para el actor, que ya tiene dos hijos de una relación anterior. Y también el primer nieto para Carolina Molas, la matriarca del clan. Mientras, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han marchado a Bosnia a rezar, se supone, pero patrocinados por Kia.