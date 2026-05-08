Condenados Kiko Matamoros y Makoke a un año y nueve meses de cárcel por ocultar bienes a Hacienda

Kiko Matamoros y su exesposa María José Giaever, conocida como Makoke, han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a un año y nueve meses de prisión por ocultar bienes e ingresos a la Agencia Tributaria. Ambos reconocieron los hechos durante el juicio celebrado el pasado mes de abril, lo que llevó a la Fiscalía a rebajar las penas inicialmente solicitadas y evita que tengan que ingresar en prisión.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Madrid considera probado que el colaborador televisivo desarrolló durante años una estrategia para impedir que Hacienda pudiera embargar sus bienes y cuentas. El fallo también condena a Makoke como cooperadora necesaria al figurar formalmente como titular de determinados bienes vinculados al patrimonio de Matamoros.

Según recoge la resolución judicial, Matamoros mantuvo entre 2009 y 2020 una "planificada estrategia de ocultación y vaciamiento patrimonial" con el objetivo de evitar que sus ingresos y propiedades pudieran ser localizados por la Agencia Tributaria.

La Audiencia sostiene que el colaborador evitaba que los ingresos derivados de su actividad profesional llegaran a cuentas corrientes a su nombre y también impedía aparecer como titular formal de bienes, especialmente inmuebles.

Para ello utilizó las sociedades Silla del Ring y Salto Mortal, a través de las cuales canalizaba ingresos y realizaba pagos personales o retiradas de efectivo. El tribunal considera acreditado que únicamente tributaba aquellas cantidades sobre las que sus pagadores practicaban retenciones directas. El fallo judicial señala además que parte del patrimonio se registró a nombre de terceros, en especial de su entonces esposa.

La vivienda de Pozuelo de Alarcón

La sentencia sitúa uno de los principales hechos investigados en la compra de una vivienda en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. El inmueble fue adquirido en 2011 y figuraba oficialmente a nombre de Makoke.

Según la Audiencia Provincial, la vivienda se financiaba realmente con ingresos obtenidos por Matamoros, aunque el colaborador evitó aparecer como titular.

Durante el juicio, Makoke reconoció haber colaborado en esa ocultación patrimonial al permitir que la propiedad estuviera registrada a su nombre. También aseguró que no tuvo conocimiento hasta 2018 de que Matamoros no estaba declarando correctamente a la Agencia Tributaria. El inmueble fue adquirido por 1,3 millones de euros, según quedó acreditado durante la vista oral celebrada en abril.

Rebaja de penas tras la confesión

La confesión de ambos acusados fue determinante para la rebaja de las penas solicitadas por la Fiscalía. Inicialmente, el Ministerio Público pedía para Matamoros cinco años y medio de prisión y para Makoke cuatro años.

Tras reconocer los hechos, la Fiscalía modificó su petición y solicitó para ambos la misma pena finalmente impuesta por la Audiencia: un año y nueve meses de cárcel. La sentencia también establece una multa de 1.620 euros para cada uno de los condenados.

Además, el tribunal acuerda que ambos indemnicen de forma solidaria a la Agencia Tributaria con 76.500 euros por deudas tributarias vinculadas a la sociedad Silla del Ring. En el caso concreto de Matamoros, la indemnización supera los 636.000 euros.

La investigación judicial recoge que la Agencia Tributaria calculó en 2017 que Kiko Matamoros acumulaba deudas con Hacienda por un importe aproximado de 1,2 millones de euros.