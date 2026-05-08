El cariñoso guiño de Sonsoles Ónega a la reina Letizia en el pregón de San Isidro

El inicio de las fiestas de San Isidro 2026 no solo ha estado marcado por lo institucional y lo castizo, sino por un momento de complicidad que ha saltado a las redes sociales.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega, encargada de dar el pregón desde el balcón de la Plaza de la Villa, ha aprovechado su discurso para lanzar un mensaje lleno de afecto a su amiga íntima, la reina Letizia.

Vestida para la ocasión y ante una plaza abarrotada, Ónega realizó un recorrido emocional por su vinculación con la capital. "Os confieso el orgullo de haber sido invitada a este balcón a pregonar nada más y nada menos que mi ciudad. Y la de mi madre, Marisol; la de mi abuela, Sole; y la de mi bisabuela, Julia", comenzaba desde el balcón, donde estuvo acompañada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y otros miembros del equipo de Gobierno, así como con la presencia de su hermana, Cristina, y sus hijos.

Asimismo, comentó que "Y, a los que no, ha ejercido de madre como nadie, porque digan lo que digan Madrid tiene para todos; Madrid acoge sin mirar a quién, sin mirar a quién...", ha repetido, subrayando que "Madrid es una mano tendida siempre".

También quiso tener un guiño con el recientemente fallecido Raúl del Pozo: "Decía que Madrid es la mejor ciudad del mundo. De eso, además de Raúl, además de Umbral, además de Galdós o de la Pardo Bazán, han dado fe todos los que han hecho de Madrid un oficio".

Al final de su intervención, Sonsoles terminó con un encendido: "¡Viva Madrid, viva San Isidro y Santa María de la Cabeza. ¡Viva el Rey… y la Reina!", un guiño a su gran amiga, doña Letizia, a quien le une una gran amistad desde que coincidieron en la redacción de CNN+ y que ha sido uno de los grandes apoyos de Sonsoles tras el fallecimiento de su padre.