La reciente campaña publicitaria de la firma El Capote ha logrado sacudir el panorama mediático al reunir a dos figuras que han desatado todo tipo de comentarios: la reportera Gemma Camacho y el cantante Bertín Osborne. Ambos han posado como modelos para la nueva colección de la marca en un escenario tan emblemático como la plaza de toros de Las Ventas, generando una oleada de reacciones en redes sociales tras la viralización de sus imágenes.

Gemma Camacho no ha tardado en dar la cara tras el revuelo, reapareciendo en el programa El Tiempo Justo para compartir su experiencia junto al artista. En los micrófonos de Europa Press, la periodista se ha deshecho en halagos hacia su compañero de sesión, destacando su cercanía: "He intentado estar a la altura. No le conocía y te da esa confianza, tranquilidad de poder estar con gente campechana, llana y, sobre todo, educada", ha confesado con admiración.

La química profesional entre ambos fue evidente, hasta el punto de que Camacho no dudó en confirmar las palabras de Alejandra Osborne sobre la excelente forma física de su padre a los 71 años. Entre risas, la reportera relató una anécdota del making of en el tendido: "Hubo un momento, mientras estábamos en las gradas, que se quitó la camisa para cambiarse, ¡y está petado!", señaló con naturalidad.

Pese a la evidencia visual, Gemma ha querido cortar de raíz cualquier rumor sentimental, asegurando que son "solo amigos" y tomándose con humor las especulaciones sobre su vida privada: "Yo ya de aquí no puedo sacar más novios, que me van sacando uno cada dos meses". No obstante, se mostró abierta a repetir la experiencia: "Si hay que hacer más colecciones o más fotografías, o hay que tomarse una cerveza con él... Para tomarse una cerveza con cualquier amigo así, haciendo una cosa bonita, siempre es bueno".

La colaboradora de Mediaset ha insistido en el magnetismo del cantante de rancheras, calificándolo como un hombre "guapísimo" y con una "buena planta" que hace difícil no quedar eclipsada. "Fue una experiencia súper bonita. Además Bertín Osborne es súper campechano. No lo conocía. Era la primera vez. Me lo pasé muy bien", reiteró sobre el trabajo realizado.

La repercusión de las fotografías ha llegado incluso a oídos de Gabriela Guillén, quien también ha querido dar su opinión sobre la nueva compañera de catálogo de Bertín. Lejos de mostrarse esquiva, la modelo tuvo palabras amables para la reportera: "Muy guapa, es una morena muy guapa", declaró, permitiéndose añadir un comentario con cierta ironía sobre los gustos del cantante: "¡Le pega a Bertín lo de las morenas, eh!".