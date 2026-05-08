Jesulín reacciona al salto a la fama de su hija, Julia Janeiro: "Lo ha decidido así y encantado"

Tras su exitoso paso por diferentes formatos de entretenimiento, Jesulín de Ubrique visitó este jueves El Hormiguero. Aunque el objetivo principal era desgranar su actual participación en Tu cara me suena, la actualidad familiar del torero terminó acaparando buena parte del protagonismo en el espacio conducido por Pablo Motos.

La reaparición del andaluz coincidió en el tiempo con una noticia que ha sacudido la crónica social: el sorpresivo salto a la fama de Julia Janeiro. La hija mayor del matrimonio formado por el extorero y María José Campanario llevaba años manteniendo un perfil bajo. De hecho, al alcanzar la mayoría de edad, la joven había recurrido a la Justicia para blindar su derecho al anonimato y exigir a los medios de comunicación que se abstuvieran de informar sobre su vida privada.

Sin embargo, la estrategia ha dado un vuelco radical. Apenas unas horas antes de la emisión del programa, se confirmaba el fichaje de la joven por el nuevo espacio de telerrealidad que prepara Atresmedia, titulado La caja amarilla. A esto se sumó su primera portada en la ¡Hola!, donde ofreció una extensa entrevista. En sus declaraciones, se sinceró sobre el acoso escolar que sufrió durante su infancia, la estrecha relación con sus progenitores y su ambición de consagrarse en el mundo del cine.

Ante este cambio de guion, Pablo Motos no dudó en preguntar al invitado por la nueva faceta pública de su primogénita y su incursión en el formato, adaptación del programa internacional The Box, donde compartirá pantalla con rostros como Norma Duval o Colate Vallejo-Nájera. "Tiene su carácter, su temperamento, no sé qué va a conseguir, pero lo ha decidido así y encantado", sentenció el espada, dejando claro que respalda de forma incondicional las decisiones profesionales de la joven de 23 años.

Superado el tema familiar, la conversación retomó el cauce de su desempeño en Tu cara me suena. En este concurso, que supone su regreso a la música tres décadas después del célebre "Toda, toda, toda", el andaluz ha sorprendido con imitaciones de artistas como Melendi o los vocalistas de Hombres G y La Unión. El concursante confesó que está viviendo "momentos muy agradables", aunque también describió la exigencia del formato como "la muerte a pellizcos".

Pese a la presión y los intensos ensayos que requiere cada gala, el exdiestro aseguró que intenta encajar las críticas del jurado y los elogios del público "con arte". Consciente de que su evolución está siendo una de las sorpresas de la temporada, concluyó la entrevista con una advertencia en tono de broma que despertó la curiosidad de los espectadores: "Lo gordo está por venir".