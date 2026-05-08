La noticia que ha sacudido los cimientos de la vida privada de Omar Montes ha cobrado una dimensión mucho más profunda y dramática en las últimas horas, tras conocerse las drásticas medidas que ha tomado su pareja sentimental. Según se ha informado en exclusiva en el programa Y Ahora Sonsoles, la situación en el hogar del cantante ha llegado a un punto de no retorno: Lola Romero, quien ha sido la compañera de vida de Montes y madre de su segundo hijo nacido hace apenas seis meses, habría abandonado definitivamente el domicilio del artista.

Esta decisión, adelantada el programa de Antena 3, supone la ruptura de una aparente estabilidad familiar que ya venía arrastrando tensiones invisibles para el gran público, pero que han terminado por estallar ante la presión de los acontecimientos recientes.

El detonante de esta huida del hogar familiar no ha sido solo la sombra de la deslealtad, sino el peso de una responsabilidad que cambia las reglas del juego para siempre. De acuerdo con las declaraciones de los colaboradores, Lola Romero era presuntamente conocedora de la existencia de infidelidades previas por parte de Omar Montes; sin embargo, el matiz que ha hecho que la joven haga las maletas es la noticia de una posible paternidad con otra mujer. Para Romero, el engaño afectivo era algo que, de una forma u otra, intentaba gestionar, pero la posibilidad de que el cantante tenga un tercer hijo fuera de su relación ha sido descrita como una circunstancia que no está dispuesta a tolerar ni a integrar en su proyecto de vida.

El origen de este terremoto mediático se sitúa en la figura de Rocío Martín, una enfermera estética que trabaja en una conocida clínica de Madrid y que ha provocado un auténtico incendio en las redes sociales. Martín no solo ha asegurado estar embarazada del cantante, sino que se ha mostrado públicamente ilusionada con la llegada del bebé, lo que ha dotado de una veracidad inquietante a su testimonio. A pesar de que el entorno de Omar Montes ha intentado mantener un hermetismo total y el propio artista no ha emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir la noticia, los detalles que siguen emergiendo complican su posición defensiva.

La gravedad del asunto se intensifica con las aportaciones de Y ahora Sonsoles, donde se ha arrojado más luz sobre la naturaleza del vínculo entre Omar y Rocío Martín. Lejos de ser un encuentro esporádico o una distracción de una noche, la relación entre ambos no es algo nuevo, sino que se trata de un vínculo que se ha mantenido en el tiempo, sugiriendo la existencia de una doble vida que el cantante habría llevado a espaldas de la madre de su último hijo. Esta revelación de que la relación era de "muchísimo tiempo" ha sido, posiblemente, la estocada final para Lola Romero, quien al verse enfrentada a la realidad de una traición sostenida y una paternidad inminente, ha optado por el distanciamiento físico y emocional, dejando vacío el domicilio que hasta hace unos días compartían en lo que parecía ser un periodo de felicidad tras su reciente paternidad.