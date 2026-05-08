Omar Montes espera un hijo con Rocío Martín, seis meses después de ser padre con Lola Romero

Omar Montes ha dejado embarazada a una mujer solo unos meses después de ser padre. Una noticia que saltó a la luz después de que Rocío Martín, una empresaria y enfermera estética de un centro de belleza de Madrid, ha asegurado que está embarazada de Omar Montes tras publicar la noticia en sus redes sociales, dando a entender que el cantante está al tanto. Al parecer habría intentado vender la historia a ¡De Viernes! sin éxito. La noticia es que Omar mantiene un noviazgo de tres años con Lola Romero, madre de su hijo Ismael, nacido en octubre de 2025.

"La emoción que siento cada vez que noto tu vitalidad dentro de mí me hace la mujer más feliz y el saber que cada día sigues creciendo con salud me da fuerza y tranquilidad". Sin embargo, fue el uso de una terminología muy vinculada al imaginario del cantante lo que disparó los rumores, al poner un emoticono de un micrófono y añadir la frase: "Como dice tu papá, ya eres un ser de luz que viniste para iluminarnos a todos".

Horas después, y para que no hubiera más especulaciones, ha dejado este mensaje en Instagram: "El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino. Nuestro milagro, un pedacito de nosotros".

Jesulín de Ubrique apoya la decisión de su hija Juls, y así lo contó en El Hormiguero. Dice el torero que "tiene su carácter, su temperamento, no sé qué va a conseguir, pero lo ha decidido así y encantado", ha dicho, remarcando así que la joven cuenta con el completo apoyo de su familia.

El juicio que enfrenta a Paulina Rubio y a Colate Vallejo-Nájera, que decide dónde va a vivir su hijo, llega a su fin. Su padre quiere traerle a España y asegura que está dispuesto a mejorar su relación con Paulina si finalmente el chaval se viene aquí. De momento, la guardiana o trabajadora social alega que el ambiente que vive con sus padres es tóxico y que no sería malo que el niño fuese a vivir a un internado fuera de Florida.

El miércoles por la tarde tuvo lugar en la plaza de toros de Las Ventas la producción de la nueva campaña de "El Capote" en la que Bertín Osborne tiene una nueva compañera, la reportera Gemma Camacho. Según los participantes en la sesión de fotos, la química laboral entre Bertín y Gemma fue buenísima desde el primer momento.

La baronesa Thyssen ha permanecido ingresada en la Clínica Teknon de Barcelona debido a una dolencia que no se menciona. Fuentes cercanas a la baronesa confirman a Es la Mañana que ya está mejor y que su familia está más tranquila. Todo indica que este fin de semana, Borja y Blanca viajarán de nuevo a San Felíu de Guixols.