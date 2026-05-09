Isa Pantoja confirma el acercamiento con Isabel Pantoja: "No me puedo morir sin abrazarla"

La relación familiar en el seno del clan Pantoja podría estar a punto de experimentar un giro sustancial. Isa Pantoja ha confirmado un acercamiento con su madre, Isabel Pantoja, tras seis años de distanciamiento. La noticia se dio a conocer en De Viernes, donde admitió haber recibido un mensaje de la tonadillera. "Siento romperos la escaleta. Mi madre me ha escrito. Ha sido esta semana, yo ni me lo creo tampoco", reconocía nerviosa.

Tal y como reveló Isa, fue su madre la que dio el paso y se puso en contacto con ella por teléfono. "Tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy muy contenta pero también tengo miedo", confesaba. Coincidiendo con el Día de la Madre, la tonadillera le mandó un mensaje a su hija, que en aquellos momentos se encontraba en un centro comercial junto a Asraf y sus hijos, en lo que fue un auténtico shock para ella.

En esos mensajes madre e hija se emplazan a verse y hablar tras el regreso de Isabel Pantoja de su gira americana. "No quiero contar el contenido, no quiero hacerme ilusiones, no quiero volver a perderla porque lo he pasado tan mal... Tengo muchos sentimientos encontrados, estoy muy contenta, pero también tengo mucho miedo".

Isa comentó que necesita hablar con su madre y contarle lo que le ha pasado. "Yo no puedo hablar como si nada y no voy a volver a normalizar una situación porque han sido muchos años y lo he pasado tan mal... Estoy en una nube, pero no quiero que me hagan más daño porque no podría encajarlo".

Isa Pantoja ha reiterado que espera el regreso de su madre para poder tener esa conversación con ella: "Quiero verla, mirarla a los ojos y encontrar a mi madre, encontrar lo que dice mi hermano que ha encontrado. Yo he estado en un quirófano operada de peritonitis y no ha estado, he dado a luz y no ha estado, he pasado una depresión posparto y he necesitado a mi madre, no a la artista, no a Isabel Pantoja, a mi madre. Probablemente, cuando yo vaya a hablar con ella, yo no sé si ella seguirá siendo la misma, que espero que no, pero es que la niña o la chica que dejó hace seis años, ya no es la misma hija de hoy", comentó.

Asimismo, Isa ha contado que se encuentra nerviosa porque su madre es muy importante para ella. "Me he sentido querida por ella, pero es verdad que en algún momento la he necesitado muchísimo, su protección y todo. Y siempre he querido que ella me vea como esa hija que quiere. Para mí era importante atender esa llamada. Yo no podría ser la causante de tal dolor, yo no podría ser la causante de que de repente ella me escriba y yo ignorarla. No me sentiría bien, ni le podría hacer eso. Y sé que, además, me hubiera arrepentido siempre. Tengo esa necesidad como de mirarla a la cara y darle un abrazo. Yo no me puedo morir sin abrazarla, sin darle un beso, sin sentir ese olor suyo...".

Después de haber quedado en verse para hablar, confesó que "tengo que aprovechar y tengo que darle un beso y un abrazo. Y decirle que la quiero, que le echo muchísimo de menos". También quiere dejar claro que ella ya no es la misma. "No soy la niña de 16, de 18 cuando pasé por esas cosas tan feas. Ahora tengo 30, tengo a mis hijos y necesito tener también mi salud. Y ella es bienvenida a mi vida, por supuesto, porque estoy aquí gracias a ella. Pero yo necesito estar bien para mis hijos también".

Isa ha señalado que no piensa ni reprochar ni exigir nada a su madre. "Quiero que me escuche, quiero hablar yo primero y quiero que sepa cómo me he sentido durante estos años. Y hablarle desde mi dolor de madre, desde mi dolor de hija... ¿En qué momento te vas de mi vida? ¿Por qué me abandonas? No quiero que me abandones otra vez. No me hagas pasar por eso...".

En la entrevista opinó sobre lo que le parecieron las palabras de su madre en Perú cuando no dudó en hacer referencia a Isa. "Me pongo a llorar, me rompe el alma ver estas imágenes. Independientemente de que me haya escrito, ahí todavía no lo había hecho... no entendía nada. Me causó un tremendo dolor. De verdad, tienes que estar allí, tienes que irte a Perú. No es un pensamiento que digas, se me ha escapado, lo dice dos veces. Y sabe que nos vamos a enterar. Y el daño que me hizo a mí fue increíble. Yo creo que ella no es consciente de eso".

Tampoco dudó en dejar claro que la relación con su tío Agustín está completamente rota: "No voy a tener relación porque él no la quiere conmigo. Estoy segura". Todo lo contrario que María del Monte, que no dudó en intervenir en directo asegurando que la reconciliación con su madre no va a suponer ningún cambio entre ellas, y que siempre estará con Isa.

En lo que respecta a su hermano, Kiko Rivera, ha confesado que necesita tiempo. "Ahora mismo no. Yo necesito ir paso por paso. Es que no puedo hacerme más daño. Fíjate que me encantaría… Yo con Kiko nunca he dicho que no quiera nunca más, pero también necesito que pase tiempo. Y probablemente con Kiko yo creo que va a ser incluso más fácil".