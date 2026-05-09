Mar Flores, sobre Carlo Costanzia: "Los hijos a veces van y vienen, pero nos queremos mucho"

En los próximos días, la hija de Terelu Campos presentará oficialmente su primer proyecto literario, una novela romántica con la que busca abrirse un hueco en el exigente mundo editorial. Una incursión en el mundo literario que ha generado una notable expectación tanto en los medios de comunicación como en su círculo más íntimo.

En este contexto familiar, todas las miradas se han dirigido a su suegra, la reconocida modelo y empresaria Mar Flores. A pesar de mantener un perfil habitualmente discreto respecto a las cuestiones personales de su hijo y su pareja, ha querido pronunciarse sobre este inminente estreno literario. La maniquí ha reconocido ante los medios de comunicación que desconocía la fecha exacta del evento, pero ha mostrado una actitud conciliadora y educada en todo momento. "Fantástico, ya lo había escuchado y nada, le deseo mucha suerte. Me han dicho que va a presentarlo la semana que viene. No lo sabía, pero que mucha suerte, claro", ha asegurado.

Con estas declaraciones, la empresaria deja patente que respalda el nuevo horizonte laboral de la pareja de su hijo, valorando positivamente su faceta como autora. Pero más allá de los éxitos profesionales, el ámbito personal es el que mayor alegría está aportando a la familia. Al ser preguntada por la futura llegada de un nuevo miembro a la familia, no ha ocultado el entusiasmo que le produce volver a ejercer de abuela en los próximos meses.

"Evidente, es evidente. Es obvio y está al caer, contenta, muy contenta", ha afirmado con rotundidad. Además, ha querido compartir su faceta más tierna y cercana en lo que respecta a su relación con los niños de la casa, demostrando que posee una gran vitalidad. "Al suelo que voy, ay, que me tiro al suelo a jugar con ellos", ha comentado entre risas.

Por último, también ha tenido unas palabras para definir el estado actual de su relación con Carlo Costanzia. Lejos de entrar en polémicas o detalles específicos sobre el pasado, ha preferido abordar el asunto desde una perspectiva general, marcada por el afecto maternal. "Bueno, pues las madres siempre tenemos buena relación con los hijos. Los hijos a veces van y vienen, pero nos queremos mucho", ha reflexionado, dejando entrever que el vínculo afectivo entre ambos permanece sólido a pesar de las habituales idas y venidas familiares.