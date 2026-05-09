Paula Echevarría y David Bustamante, juntos en la graduación de su hija: "Tus papis estamos orgullosos"

Paula Echevarría ha compartido con sus seguidores uno de los momentos más importantes en la vida de su familia: el final de la etapa escolar de su hija Daniella. A través de las redes sociales, la actriz ha publicado una serie de fotografías para celebrar este hito, combinando recuerdos del primer día de colegio con estampas actuales del evento. En estas imágenes destaca especialmente la presencia de David Bustamante, demostrando la excelente sintonía que mantienen ambos progenitores.

La intérprete asturiana acompañó la galería fotográfica con un emotivo texto en el que reflexiona sobre la inmensa velocidad a la que transcurre el tiempo. "Entre la primera foto y la segunda hay 16 años de diferencia (...), y han pasado muchísimas cosas pero, por otro lado, ha pasado en un abrir y cerrar de ojos". Además, quiso trasladar un mensaje de ánimo ante su futuro más próximo: "Se cierra una etapa muy importante de tu vida para dar paso a otra que espero y deseo que sea aún mejor. Tus papis estamos muy orgullosos de ti. ¡Enhorabuena, mi amor!".

Una de las instantáneas que más ha trascendido en el entorno digital es una autofoto en la que aparecen los dos artistas sentados juntos en el patio de butacas durante la ceremonia. En la fotografía, ambos bromean con fingida tristeza por lo rápido que ha crecido la menor. Este pequeño detalle pone de manifiesto que, pese a poner fin a su matrimonio, han logrado consolidar un trato cordial, fundamentado en el respeto mutuo y enfocado exclusivamente en la estabilidad de la adolescente.

Su ruptura conyugal, confirmada en el año 2017 tras más de diez años de convivencia ininterrumpida, acaparó gran atención en la crónica social española. Desde aquel momento, tanto la modelo como el cantante cántabro han insistido de manera pública en que su objetivo principal consiste en garantizar un entorno familiar seguro y alejado de toda controversia. Gracias a este esfuerzo unánime han podido disfrutar de las citas ineludibles en el calendario vital de Daniella.

La joven, que ha crecido bajo la atenta mirada de los focos debido a la enorme popularidad de sus padres, ha logrado conservar el anonimato. Tanto David como Paula se han afanado en salvaguardar su intimidad de la exposición pública, permitiendo que desarrolle su día a día con total normalidad.