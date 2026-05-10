Aitana Ocaña arranca su gira en Almería arropada por su pareja, Plex

Aitana Ocaña ha dado el pistoletazo de salida a su nueva andadura internacional, bautizada como Cuarto Azul World Tour, con un multitudinario recital. El punto de partida de esta ambiciosa gira ha sido Almería, donde miles de seguidores se congregaron en el estadio Antonio Peroles de Roquetas de Mar, que llenaron el recinto para presenciar el regreso a los escenarios de una de las figuras más destacadas del panorama musical español actual.

Durante su actuación, la cantante interpretó un repertorio que combinó sus temas más conocidos con las novedades del espectáculo diseñadas específicamente para esta gira. Ante los 18.000 asistentes que abarrotaron las gradas y la pista, la intérprete demostró su habitual energía sobre el escenario, ofreciendo una puesta en escena cuidada al detalle y diseñada para conectar de manera directa con su público.

En el ámbito más personal, la noche también dejó momentos destacados gracias a la presencia en el recinto de su actual pareja, el creador de contenido conocido en redes sociales como Plex. El joven no quiso perderse la primera fecha de este periplo musical y quiso dejar constancia de su apoyo incondicional a través de sus perfiles en redes sociales. En un mensaje que acompañaba a varias imágenes del concierto, escribió: "Estoy tan orgulloso de ti", evidenciando el buen momento que atraviesa la relación sentimental de ambos.

Fiel a su estilo cercano, la protagonista de la noche no dudó en interactuar con sus seguidores en varias pausas del recital. En una de estas intervenciones, se sinceró frente al micrófono y reflexionó en voz alta sobre sus experiencias en el amor y la autoestima. "Es normal que a veces estemos en ese punto de 'ay, no sé si merezco esto', pero está bien porque luego llega algo mejor", confesó la artista, unas palabras que muchos de los presentes interpretaron como un claro mensaje de agradecimiento hacia su actual compañero sentimental tras etapas pasadas más convulsas.

Tras este exitoso debut en territorio nacional, el Cuarto Azul World Tour se prepara para cantar en una gira por toda España y que incluirá diversas ciudades de Estados Unidos. La expectación en el continente americano es máxima, tal y como demuestra el hecho de que todas las localidades para los conciertos programados en Santiago de Chile y Buenos Aires durante el próximo mes de octubre ya se encuentran completamente agotadas.