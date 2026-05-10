Isabel Preysler, Tamara Falcó o José Coronado: los invitados a la boda de Paco Arango y Begoña Aguilera

Paco Arango y Begoña Aguilera se han dado el 'sí, quiero' este fin de semana, que reunió a numerosos familiares y amigos íntimos de la pareja, venidos desde México y de Bilbao, que no quisieron perderse este día tan importante para la pareja.

La ceremonia religiosa se celebró en la iglesia de San Pablo de la Cruz, en el madrileño barrio de Hortaleza. Para la ocasión, Begoña optó por un vestido de corte romántico, de silueta columna y caída fluida, escote cuadrado, capa de encaje, mangas abullonadas, y velo de tul sobre un recogido bajo con raya lateral. En cuanto a las joyas, lució unos discretos pendientes mientras que el ramo era de flores silvestres, con predominio de las flores rosas y lilas.

En sus primeras declaraciones tras convertirse en marido y mujer, Arango se mostró pletórico frente a los asistentes. "Tengo mucha suerte, Begoña es un amor, estamos muy felices y la verdad es que lo estamos celebrando con mucha gente querida y eso es lo importante", confesó emocionado.

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El sábado, los recién casados celebraron el convite nupcial en el antiguo taller industrial del grupo La Blonda, en Alcobendas. Una celebración a la que no faltaron numerosos rostros conocidos como Isabel Preysler, muy elegante con vestido de escote en V de gasa en tonos rojos, acompañada de Tamara Falcó y su yerno Íñigo Onieva, en la que ha sido la primera aparición de los tres tras el nacimiento de Mía, la hija de Ana Boyer y Fernando Verdasco o del anuncio de la boda y embarazo de Alejandra Onieva.

Tampoco faltaron amigos como Samantha Vallejo-Nágera, o José Coronado, que acudió junto a su pareja Irene López. A su llegada al lugar donde se festejaba el convite, el intérprete madrileño protagonizó un efusivo encuentro con el recién casado. Coronado no pudo contener la alegría y se fundió en un gran abrazo con su amigo, felicitándole calurosamente por el importante paso que acababa de dar en su vida personal.

Siguiendo el expreso deseo de los novios, los invitados no llevaron regalos tradicionales, ya que como explicó el propio Paco Arango antes de entrar al recinto: "Estamos muy contentos. Reuniéndonos con familia y buenos amigos. Solo hemos pedido regalos para la Aladina, para los niños. Y muy contentos, llenos de amor". Unas donaciones que se destinarán a la Casa Aladina, un proyecto pionero en Europa donde todos los niños con cáncer van a poder ir todos los días, con terapia, ocio, apoyo psicológico y actividades.