La confesión de Amaia Montero en su vuelta con La Oreja de Van Gogh: "Bajé al mismísimo infierno"

"Con toda la ilusión y las ganas de cantar con vosotros". Con estas palabras y una evidente emoción, Amaia Montero dio comienzo a un recital histórico en el Bilbao Exhibition Center, en el que fue el reencuentro sobre los escenarios con la formación musical que la catapultó a la fama internacional, poniendo fin a una separación profesional que se ha prolongado durante casi veinte años.

El esperado concierto de la gira Tantas cosas que contar no solo se convirtió en un exhaustivo repaso a la trayectoria de la banda vasca, con títulos imprescindibles como La playa, Cuéntame al oído, Rosas o 20 de enero.

En cuanto a la puesta en escena, la cantante optó por un llamativo mono de estética ochentera en color rosa, con cuello alto, que combinó con unas botas color pastel de tacón medio y efecto arrugado.

Amaia Montero no ha ocultado las dificultades que ha enfrentado en los últimos años, especialmente en lo relativo a su salud mental. En uno de los momentos más significativos de su vuelta, la artista se abrió ante el público y confesó: "Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno y no es una forma de hablar. Hubo demasiados días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí, que la vida y la música se habían apagado sin mí, para siempre. Y con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy. Estamos aquí porque la vida tiene una manera muy extraña de sorprendernos. Y entonces entiendes que hay lugares a los que uno pertenece para siempre", añadía la cantante muy emocionada.