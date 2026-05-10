La intensa biografía amorosa de George Clooney, del que se dice que se sometió a una vasectomía

Tema delicado que afecta al admirado actor George Clooney, sobre el que se dice que se sometió a una vasectomía. El interesado nada ha dicho al respecto, sin que por su silencio quede probada esa posibilidad. Tiene dos hijos gemelos nacidos en 2017. Más cierto es que no vaciló, ignoramos la causa, en someterse a un lifting en los testículos. Y no es una broma.

El atractivo que mantiene pudo no haberlo exhibido si una enfermedad que padeció a los quince años no hubiera sido superada. Sufrió una parálisis de Bell, como se llama científicamente a una parálisis facial, temporal, que pudo vencer, pero que le supuso padecer un tiempo dolores constantes, que pudieron ser crónicos.

No quedaron ahí otros males que le afectaron física y psicológicamente. En 2005 comenzó a padecer un dolor que lo amenazaba de manera crónica, consecuencia de una grave lesión de columna. Sufrió lo indecible durante el rodaje de su película Syriana. Pero es que tras un desplazamiento a Sudán, por motivos profesionales, contrajo una infección de malaria, que le impidió trabajar una temporada. Sufrió una alarmante pérdida de peso, porque así lo requería su personaje de The Midnight Sky, a tal fin que tuvo que ser hospitalizado a consecuencia de una pancreatitis.

Él ha sido, y probablemente lo sea, el actor más atractivo de lo que va de siglo, e incluso alguna década anterior. Viril, de semblante tranquilo, aspecto de alguien en quien confiar.

Nació en Lexington, estado norteamericano de Kentucky; hace de esto sesenta y cinco años, que no los representa, aunque las canas lo traicionen. Quien lleva ya años considerado uno de los actores mejor pagados de Hollywood pasó muchos apuros hasta situarse en ese tan perseguido lugar de los triunfadores. Porque para ganarse la vida trabajó duro de albañil, mozo de almacén, cortando tabaco en una plantación a cambio de tres dólares y medio a la hora, vendedor de seguros, de calzado femenino, empleado en la sección masculina de una tienda… Entre los años 1979-1981 entró en la Universidad de Cincinnati con el propósito de estudiar periodismo: a los dos años se cansó o simplemente quedó convencido de que no valía para ejercer la carrera.

Ya enrolado en el mundo del cine, durante un tiempo era 'el eterno soltero de Hollywood'. Porque en su biografía sentimental se anotaban romances a menudo sin que él diera el paso a casarse.

Su primer amor, al menos por los datos que hemos recogido, fue Kelly Preston. Estuvieron viviendo juntos un año, se dijeron adiós y ella se fue con Charlie Sheen (descendiente de un emigrante gallego) para casarse luego con John Travolta. Al despedirse de George, le regaló, no se sabe con qué motivo, un cerdo como mascota, que el actor acogió cortésmente. Luego no hemos sabido qué hizo con él, si lo asó a la manera que lo hacía en Segovia el mesonero Cándido, o bien lo llevó a un zoo.

¿No sería una indirecta de Kelly al ver que Clooney la dejaba por otra? Él se casó después, pese a la lista que tuvo de novias, con Talia Balsam, pareja que duró cuatro años a partir de 1989. No estaba convencido de las supuestas bondades del matrimonio, para unos sagradas, para otros infernales. Entonces, ¿por qué le dijo sí a la tal Kelly? Respuesta de George: "Ella tenía ganas, me lo pidió muchas veces y yo le di ese gusto". Entrevistada en las páginas de la revista People, su ex comentó tras quedarse de nuevo soltera: "Él es un hombre encantador, pero no estaba preparado para casarse".

El rompecorazones

George Clooney y Talia Balsam

Rastrear todas las novias y amantes que ha tenido, husmeando como si hubiéramos encontrado perdida una agenda telefónica, nos ha llevado un tiempo hasta dar con la identidad de algunas, puesto que no nos valía un nombre y un número de teléfono. Kimberley Russell, con quien filmó un spot publicitario de un aperitivo, que al ver que perdía el tiempo con él, lo dejó plantado. Quien rodando Confesiones de una mente peligrosa se consoló con Krista Allen, inestable relación, de la que salió él enrollándose con Lisa Snowdon, luego con la actriz Teri Hatcher, estrella de la serie de televisión Amas de casa desesperadas.

En una pausa del rodaje de El pacificador, fue a tomarse una cerveza en el bar del estudio, le dio palique a una joven sentada a su lado, y de ese encuentro surgió su pareja durante tres años. Se llamaba Celline Balitran. En los bares, los ligones más pertinaces suelen encontrar solución para su soledad o desconsuelo. Y George Clooney siguió frecuentándolos para llevarse al catre a una camarera llamada Sarah. Transcurría 2001 cuando entre película y película y visitas a los bares, este incorregible rompecorazones se lio con una modelo británica, que estuvo a su lado hasta que la llamaron para presentar un reality show. A él no le importaba porque en seguida encontraba a la primera que encandilara sus ojos. Y esa fue después la italiana Elisabetta Canalis, a la que siguió Stacy Kaibler. Pero ¿es que nunca se cansaba?

Amal llegó a su vida como la mujer que esperaba

Todo tiene un principio y un final, y esa vida aventurera en amores que nunca cristalizaban en boda acabó definitivamente en 2014 el día que conoció a la libanesa Amal Alamuddin, también identificada como Amal Ranzi, con quien se casó ese año en Venecia. Un flechazo en toda regla. Si George ha cumplido sesenta y cinco años este reciente 6 de mayo, ella tiene cuarenta y ocho años, con una belleza espectacular que impresionó al mujeriego actor, tan veterano en admirador de sexo femenino. Quedó Clooney además muy interesado en la profesión de Amal, como abogada especializada en Derechos Humanos.

George Clooney planeó con su esposa un lugar idílico, tranquilo, para vivir. Eligieron la villa provenzal de Domaine du Canadel, y allí encontraron una antigua bodega, rodeada de viñedos, un lago, jardines y modernas instalaciones. El sitio está al sur de Francia. Pagaron, exactamente, casi ocho millones de dólares. Y allí continúan residiendo junto a sus dos hijos. La pareja obtuvo la ciudadanía francesa en 2025. Los paparazzi ya no los molestan como cuando vivían en Los Ángeles, y George se enfadaba muchísimo si los niños estaban delante padeciendo ese acoso.

La actividad cinematográfica del protagonista de tantas películas de éxito prefiere estar menos activo y disfrutando de su hogar en familia. Lo que no significa que no acepte guiones que le plazcan o asistir a algunos eventos, como sucedió recientemente cuando junto a Amal acudieron al Lincoln Center de Nueva York, donde él recibió uno de los premios Chaplin por su trayectoria cinematográfica.

Muy influenciado por su esposa, George está muy involucrado en causas sociales y educativas, preside la Clooney Foundation for Justice y atiende una escuela audiovisual. Dueño de una empresa de asesoría de imagen que entre otros clientes tuvo a Barack Obama cuando aspiraba a la Casa Blanca. Ni qué decir que actualmente Clooney es enemigo de la política de Donald Trump.

Al cine no renuncia, insistimos, al punto de que tiene un proyecto en ciernes: rodar otra secuela con el título de Ocean's 14, junto a Julia Roberts y Brad Pitt, imaginamos que en su doble cualidad de actor y productor.