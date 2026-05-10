Manuel Filiberto de Saboya accede a divorciarse de su esposa para complacer a Adriana Abascal, su actual amor

Manuel Filiberto de Saboya, nieto del último rey de Italia, Humberto II, ha dado a conocer el divorcio de su esposa en un comunicado a través de la revista Oggi. Estuvo casado durante veintitrés años con la actriz francesa Clotilde Courau, de quien llevaba separado cinco años. Si no había accedido al divorcio era, según él, para no herir los sentimientos de sus dos hijas. La noticia ha servido para confirmar el idilio que mantiene desde comienzos de 2025 con la mexicana Adriana Abascal.

Manuel Filiberto de Saboya y Clotilde Coureau

Las relaciones de Manuel Filiberto y Adriana estaban estancadas pues en el espacio de poco más de un año atravesaron por varias crisis. Ella deseaba que su pareja obtuviera la soltería. No hay que ser demasiado entrometido para entender que lo que pretende la ex-miss y modelo es casarse. Lo que ha hecho ya en dos ocasiones.

Fue pareja del todopoderoso empresario de la cadena Televisa Emilio Azcárraga Milmo entre 1990 y 1997. Se casó luego con el presidente de Telefónica Juan Villalonga, matrimonio que enfadó a José María Aznar y Ana Botella, por ser muy amigos de la esposa del empresario. Tuvieron tres hijos. Su unión duró nueve años a partir de 2000. Después, durante un año, su pareja fue Emmanuel Schreder. "Los divorcios no los considero un fracaso", declaró ella en una entrevista.

La amistad entre Adriana y Manuel Filiberto surgió durante una cena entre amigos. La ex-México 1988 se enamoró de él durante el Baile del dux de Venecia a comienzos de 2025. Ella vivía a lo grande en París y él en Montecarlo. Se han visto en ocasiones hasta formalizar ese noviazgo, interrumpido como decíamos varias veces, lo que invita a pensar si terminarán o no casándose.

Nacido en Suiza en 1972 Manuel Filiberto es el heredero de la extinta corona italiana. Ya sus padres Víctor Manuel y Marina Doria, sobre todo él, intentaron que se les permitiera seguir residiendo en el país. Pero las intrigas que el príncipe desarrollaba y su conducta poco honorable impidieron que pudiera residir con su familia en Italia. En 1946 Humberto de Saboya hubo de exiliarse con sus hijos en Portugal, tras un referéndum que acabó con la monarquía.

Manuel Filiberto es un personaje harto conocido en Italia, pues aparece a menudo en televisión como presentador y tertuliano. Se dice que posee un considerable patrimonio inmobiliario. Pretende desde hace años que el Estado italiano le devuelva joyas de los Saboya, valoradas según él en trescientos millones de euros, argumentando que le pertenecían a su familia cuando tuvieron que exiliarse.

La veracruzana Adriana Abascal López Cisneros, de cincuenta y cinco años, ha obtenido gracias a sus divorcios compensaciones económicas importantes. Es empresaria de una marca de zapatos de lujo. En París, su vida está rodeada de glamur.

En las últimas semanas se ha visto a Adriana y a Manuel Filiberto muy unidos. Él le prometió un viaje sorpresa. Y días atrás fueron vistos en Tokio disfrutando de unas felices vacaciones.