Victoria Federica y Jorge Navalpotro, romántico fin de semana en Mallorca

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, influencer y sobrina de Felipe VI, ha disfrutado de una escapada de fin de semana en Mallorca junto a su pareja, el empresario Jorge Navalpotro, con quien oficializó su noviazgo el pasado mes de marzo durante la Semana de la Moda de París.

La visita de Victoria Federica a la isla se debe a la grabación de un anuncio publicitario que se tuvo que suspender debido a las inclemencias meteorológicas.

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Durante su estancia en Mallorca, Victoria Federica y Jorge estuvieron paseando por la exclusiva zona de Puerto Portals. Después acudieron a cenar en el restaurante ‘Sa Roqueta’ de Toni Serapio, acompañados de unos amigos, donde degustaron arroz meloso y fideuá.

Tal y como ha contado el propietario del restaurante, un establecimiento frecuentado por la realeza y personajes de la escena social, Victoria Federica no dudó en posar delante de una fotografía enmarcada y firmada por su abuelo materno: "Con la encantadora Victoria Federica, hija de la infanta Elena y nieta de Su Majestad el rey Juan Carlos".

Además de pasear y relajarse, ha aprovechado para degustar uno de los dulces más típicos de la isla: la ensaimada. "A ver cuánto dura", ha bromeado la hija de la infanta Elena en sus redes sociales.