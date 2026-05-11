Magnífica celebración del 97 cumpleaños de América, madre de Alaska

Una fiesta de las que hacen época fue la que le organizaron Alaska y Mario Vaquerizo a América Jova, la madre de la artista, al cumplir nada más y nada menos que 97 años. Como se suele decir "da gloria verla".

América tiene una cabeza privilegiada y atendió a todos los que nos acercamos a felicitarla. Rodeada de amigos, con los que desayuna a diario y juegan al póquer, disfrutó como nadie, se emocionó en el momento de la llegada de la tarta y al soplar las velas, donde no faltó la música de mariachis de fondo.

Una reunión entrañable a la que no pudo faltar, como en años anteriores, su familia política, porque la relación no puede ser mejor. Un cóctel inmejorable, en el que no faltó de nada, todo lo contrario. Entre los invitados se encontraban Manuel Bandera, y su mujer, Marta; Nacho Canut, miembro de "Las Nancys Rubias"; Marta Vaquerizo y su novio, el doctor Cidón; Miguel Ángel Arenas, alias Capi, y cómo no, los miembros de la "Crónica Rosa" de Es la Mañana de Federico, donde Alaska es pionera.

La homenajeada, como es habitual en ella, no podía ir mejor arreglada porque es la coquetería hecha persona, perfectamente peinada y maquillada, con unas gafas totalmente fashion. Demostró la vitalidad que tiene y lo mucho que disfrutó. ¡Felicidades!