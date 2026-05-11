Isa Pantoja confirma que ha retomado el contacto con su madre. Si estaba todo medido o no seguramente no llegaremos nunca a saberlo, pero casualmente Isa Pi tenía tema del que hablar cuando se sentó en el plató de ¡De viernes!: confirmó que ha retomado el contacto con su madre, Isabel Pantoja. "Siento romperos la escaleta. Mi madre me ha escrito. Ha sido esta semana, yo ni me lo creo tampoco". Un mensaje que llegó el pasado Día de la Madre. La cantante escribió a su hija, que estaba en ese momento en un centro comercial con Asraf Beno y sus hijos. Dice que se quedó en shock.

A pesar de que dijo que no quería desvelar el contenido del mensaje, le dio para rellenar el programa. "Tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy muy contenta pero también tengo miedo". También contó que no se puede morir sin abrazarla, que Agustín Pantoja no entra en la ecuación, y con Kiko Rivera quiere mantener la cautela. Lo más emotivo fue María del Monte, que llamó en directo para manifestarle su apoyo.

Amaia Montero volvió a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh después de casi dos décadas separada del grupo, donde repasaron prácticamente todo su repertorio, con algunas de las canciones de la etapa de Leire Martínez incluidas. El resultado fue muy irregular porque Amaia no estaba bien de voz e incluso ella misma reconoció en alguna canción que lo había hecho fatal. Amaia sorprendió con un mono rosa y unas botas que no le favorecían mucho, al igual que el look que eligió para el segundo concierto.

Rocío Martín concede su primera entrevista para hablar del hijo que espera con Omar Montes, tras adelantarlo en redes sociales. Omar Montes, de momento, no se ha pronunciado. Ella contó que se conocieron en la clínica de estética donde trabaja. Contó también cuándo se dieron el primer beso, y que su conexión era tal que, según Rocío, el cantante le dejó caer que se estaba enamorando de ella. Mientras, Omar fue padre con Lola Romero en octubre del año pasado. Una noticia de la que Rocío se enteró por una amiga.

Según Rocío, cuando Omar se enteró de que iba a ser padre, reaccionó bien: "Me dijo: 'Qué pena no estar ahí para darte un abrazo' y que no me preocupase". Pero en una cena con el padre de Omar todo había cambiado, Omar dijo que "ahora no le venía bien ser padre" y le pidieron que borrara sus conversaciones. Rocío ha contado que le solicitó a Omar firmar un acuerdo en el que él se desentendía económicamente a cambio de que no le pidiese la custodia, pero este se negó.

Paco Arango y Begoña Aguilera se han casado este fin de semana en Madrid. La ceremonia tuvo lugar el viernes en la parroquia de Hortaleza a la que acuden ellos y el sábado por la noche hicieron una fiesta a la que acudieron Isabel Preysler, Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que apenas estuvieron una hora en el convite con la excusa de que Isabel "estaba cansada".